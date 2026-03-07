Dogstar anuncian «All In Now», su nuevo disco, y una gira mundial que confirma el regreso definitivo de la banda de Keanu Reeves

Dogstar, la banda formada por Keanu Reeves, Bret Domrose y Robert Mailhouse, vuelve a la carga con All In Now, un nuevo álbum que verá la luz el 29 de mayo a través de su propio sello, Dillon Street Records, según la información publicada por Pitchfork. El trío h acompañado el anuncio con el lanzamiento del single homónimo, “All In Now”, un tema directo y contundente cuyo videoclip, dirigido por Carlos García Medina, ya puede verse online. Mailhouse lo resume con una frase que captura el espíritu del grupo en esta nueva etapa: “‘All In Now’ te golpea de lleno. Habla de quiénes somos hoy como banda. Estamos metidos hasta el fondo y vamos a seguir adelante”.

El disco será el segundo desde que Dogstar se reunieron en 2023 tras más de dos décadas sin actividad, un regreso que cristalizó en Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Ahora, con All In Now, la banda parece decidida a consolidar su nueva vida musical con un trabajo que incluye doce canciones y que, a juzgar por su primer adelanto, apuesta por un sonido más enérgico y cohesionado. La implicación creativa de Reeves —quien incluso ideó el título del single— subraya que este proyecto está lejos de ser un simple pasatiempo: Dogstar funcionan como un grupo real, con ambición y una identidad renovada.

La gira que acompañará el lanzamiento es, sencillamente, gigantesca. El trío recorrerá Norteamérica, Europa y Reino Unido entre mayo y septiembre, con paradas en festivales como Download, Pinkpop, Rock Werchter y Mad Cool, además de conciertos en salas emblemáticas como el Roundhouse de Londres, L’Olympia de París o el 9:30 Club de Washington D.C. La presencia de Dogstar en grandes escenarios europeos confirma que su regreso no es anecdótico: hay demanda, hay público y hay una banda dispuesta a demostrar que su historia no terminó en los 90.

El anuncio de All In Now y su extensa gira sitúan a Dogstar en un momento clave. Tras años de silencio, el grupo ha encontrado una segunda vida que combina nostalgia, energía renovada y una química que se percibe tanto en el estudio como en el directo. Para los fans de Reeves, es una oportunidad de verlo en un rol menos habitual; para los seguidores del rock alternativo, un regreso que merece ser escuchado sin prejuicios.

Tracklist de Dogstar – All In Now

01 Math

02 This Sphere

03 All In Now

04 Exalted

05 Siren

06 Punch the Sky

07 Joy

08 What Is

09 The Whisper

10 Shards of Rain

11 Shallow Easy

12 Wing

Dogstar, una banda renacida que ha convertido su regreso en una nueva etapa creativa

Formados en Los Ángeles a mediados de los 90, Dogstar se dieron a conocer con un sonido que mezclaba rock alternativo y sensibilidad grunge. Publicaron Our Little Visionary (1996) y Happy Ending (2000), y aunque su popularidad estuvo marcada por la presencia de Keanu Reeves, la banda siempre defendió su identidad musical con honestidad. Tras separarse a principios de los 2000, regresaron en 2023 con Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, un álbum que sorprendió por su solidez y por la madurez de su propuesta. Desde entonces, han actuado en festivales, ampliado su base de fans y demostrado que su vuelta no es un gesto nostálgico, sino un proyecto artístico plenamente vigente. Con All In Now, Dogstar consolidan esta segunda vida con un disco ambicioso y una gira mundial que los sitúa de nuevo en el mapa del rock internacional.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.