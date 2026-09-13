Dolly Parton está cada vez más cerca de dar nombre al aeropuerto de Nashville, una posibilidad que llevaba semanas sobre la mesa. La Metro Nashville Airport Authority votó el viernes, por unanimidad (6-0), iniciar formalmente el proceso para rebautizar el Nashville International Airport en honor a la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años.

El nombre definitivo todavía no está decidido, aunque «Dolly Parton International Airport» figura como una de las opciones sobre la mesa, según ha trasladado el consejero delegado del aeropuerto, Doug Kreulen. El código del aeropuerto, BNA, se mantendrá sin cambios: honra al coronel Harry S. Berry, artífice de la construcción original de las instalaciones en 1939. El cambio de nombre, además, deberá contar con la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) antes de hacerse efectivo.

La autoridad aeroportuaria ha calificado el proceso de «multifacético» y ha adelantado que compartirá más detalles en los próximos meses. La propuesta cuenta con el respaldo del gobernador de Tennessee, Bill Lee, del alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, y del consejo municipal, además de una petición ciudadana que supera ya las 175.000 firmas.

Dolly Parton: la voz que convirtió Tennessee en leyenda

Nacida en la pobreza en las estribaciones de las Great Smoky Mountains, Parton construyó una carrera que atravesó generaciones, geografías y colores políticos sin perder un ápice de autenticidad. Autora de himnos como «Jolene» o «I Will Always Love You», combinó la música con el cine («9 to 5», «Steel Magnolias») y una filantropía que la convirtió en una de las figuras más queridas de Estados Unidos. Su muerte, confirmada el pasado agosto tras una breve enfermedad, desató un aluvión de homenajes en todo Tennessee, del que esta votación es, de momento, el más tangible.

¿Debería un aeropuerto llevar el nombre de un artista, o hay homenajes que pesan más que una terminal?

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