Dolly Parton rechaza ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll

La compositora estadounidense Dolly Parton ha anunciado en sus redes sociales que rechaza su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll. Parton había sido nominada a principios de febrero junto a otros 16 artistas como Rage Against The Machine o Judas Priest. Tradicionalmente asociada al country y bluegrass, la cantante confiesa en el comunicado: «Siento que no me he ganado ese derecho. De verdad que no quiero que los votos se dividan por mi culpa».

Pero lo cierto es que la decisión llega mes y medio después de que se abrieran las votaciones. De hecho, ya se han registrado más de tres millones de votos populares y Dolly Parton figura cuarta en la lista de artistas más votados, siendo el primero Duran Duran. En cualquier caso, la compositora ha agradecido a la organización su nominación y espera que «estén dispuestos a considerarme más adelante, si en algún momento lo merezco».

Aunque no han transcendido los motivos concretos de la decisión, puede inferirse que viene catapultada por el no desempeño de la cantante en el género rock propiamente dicho. Y, aunque el galardón busca el reconocimiento de las figuras más influyentes de la industria musical en el género rock, los nominados no tienen por qué adscribirse a dicha categoría. En cualquier caso, Parton se ha sentido cuanto menos inspirada por la nominación para sacar un gran álbum de rock and roll en algún momento del futuro, según reza el comunicado.

La votación popular continuará abierta hasta el 29 de abril en la página oficial. Los cinco artistas más votados, entre los que figura todavía Dolly Parton, tendrán más papeletas de cara a la votación interna de la institución. La lista completa de nominados de 2022 para el Salón de la Fama del Rock and Roll es la siguiente:

Beck

Pat Benatar

Kate Bush

Devo

Duran Duran

Eminem

Eurythmics

Judas Priest

Fela Kuti

MC5

New York Dolls

Dolly Parton

Rage Against The Machine

Lionel Richie

Carly Simon

A Tribe Called Quest

Dionne Warwick

