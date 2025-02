Don Felder, ex-guitarrista de Eagles, se recupera tras emergencia médica en pleno concierto

El ex-guitarrista de Eagles, Don Felder, ha compartido una actualización con sus fans después de sufrir una emergencia médica en pleno concierto. El incidente ocurrió el pasado jueves 13 de febrero durante una presentación en el crucero Rock Legends, cuando Felder se disponía a interpretar la canción Tequila Sunrise. En un video compartido por un asistente y difundido por TMZ, se ve a Felder perdiendo el equilibrio y siendo ayudado a salir del escenario por su equipo, mientras el público mostraba su apoyo con aplausos.

La situación, según ha explicado su equipo a través de Instagram Stories, fue resultado de una deshidratación. «Agradecemos la preocupación de todos respecto a la abrupta interrupción del concierto de Don Felder anoche en el crucero Rock Legends», decía el comunicado. «Después de recibir atención médica, se le diagnosticó deshidratación. Se le administraron líquidos y se encuentra mucho mejor».

Don Felder fue miembro de Eagles desde 1974 hasta 2001 y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a la banda en 1998. Este reciente incidente se suma a la noticia de la salida del guitarrista Steuart Smith de la banda el mes pasado debido a problemas de salud. Tras su partida, la banda ha incorporado a Christopher Holt, quien recientemente ha participado en las presentaciones de la banda en el Sphere de Las Vegas.

El legado de Don Felder: De Eagles a una ilustre carrera en solitario

Don Felder es ampliamente reconocido como uno de los guitarristas más icónicos del rock, especialmente por su tiempo con Eagles. Se unió a la banda en 1974 y contribuyó significativamente a su éxito durante casi tres décadas. Entre sus aportes más destacados se encuentra la coautoría de la emblemática canción Hotel California, una de las piezas más reconocidas y queridas del rock.

La carrera de Felder con Eagles estuvo marcada por éxitos constantes, con álbumes como One of These Nights, Hotel California y The Long Run. La banda, conocida por su mezcla de rock, country y folk, se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos, vendiendo más de 150 millones de discos en todo el mundo y siendo incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

Tras su salida de Eagles en 2001, Felder inició una carrera en solitario que también ha sido bien recibida por críticos y fans. Lanzó su primer álbum en solitario, Airborne, en 1983, seguido por Road to Forever en 2012 y American Rock ‘n’ Roll en 2019. Este último álbum cuenta con colaboraciones de artistas legendarios como Slash, Sammy Hagar y Joe Satriani, reflejando su continua influencia y relevancia en la escena musical.

Esperemos que Don Felder se recupere perfectamente tras esta emergencia médica.

