A punto de llegar “Donda”, el esperado álbum de Kanye West

Cuando el río suena agua lleva. El décimo trabajo de estudio de Kanye West, Donda, se va a publicar el 6 de agosto, según ha confirmado Pitchfork. Previamente, el pasado 22 de julio el estadounidense convocó una sesión de escucha preliminar del disco en Atlanta. El medio especializado TMZ informó que el evento, retransmitido en directo vía Apple Music, rompió los records de la plataforma con 3.3 millones de espectadores.

Por lo que se pudo escuchar en la convocatoria, Donda reúne a las más altas esferas del rap y del hip-hop mundiales. Entre el elenco de colaboraciones que aparecen están Pop Smoke, Travis Scott o Pusha T, y la esperadísima reunión con JAY-Z. De cara al público general no ha habido ningún sencillo ni adelanto por parte de West. Lo más parecido ha sido No Child Left Behind, banda sonora para un anuncio de un minuto de la marca de auriculares Beats, que sí aparecerá en el trabajo.

Este álbum será el sucesor de Jesus is King (2019). El siguiente capítulo en la obra de West habría estado en construcción desde la salida de Jesus y estaba prevista su publicación oficial el pasado 23 de julio, aunque no se materializó. Justin Laboy, cercano al protagonista, confirmó que la fecha de salida de Donda se retrasaría para “ofrecer a sus fans el mejor producto posible sin prisas“.

Los últimos rumores indicaban a que este décimo trabajo se llamaría WestDayEver. Y es que la ciudad de Atlanta ha proclamado el 22 de julio como el día de Kanye West. Quizás, por esa razón, se comenzó a difundir desde el círculo interno de West la campaña de WestDayEver. Sin embargo, Donda será el nombre final del disco y hará referencia a su difunta madre.

Poco más se sabe sobre el álbum. El compositor publicó la semana pasada una foto en Instagram con un posible listado de canciones parcialmente tapado. Por tanto, habrá que esperar hasta el viernes 6 de agosto para poder escuchar Donda y disfrutar de lo que tiene preparado el inimitable Kanye West.