“Donda”, el nuevo disco de Kanye West, retrasa su fecha de publicación de nuevo

Disco: Donda

Artista: Kanye West

¿Cuándo va a publicarse? El álbum estaba previsto para ser publicado el 23 de julio, tras un retraso inicial desde julio de 2020. Después, se esperaba para el 5-6 de agosto, pero si hacemos caso a iTunes y Apple Music, no llegará hasta el 15-16 de este mes.

Sobre el disco: Por ahora, no se sabe mucho de este nuevo trabajo de West, salvo que incluirá unas 24 canciones con numerosas colaboraciones como Playboi Carti, Pusha T, Roddy Ricch, The Weeknd o, la más esperada de todas, con Jay-Z.

Sobre Kanye West

Ningún artista ha sido más omnipresente y decisivo que Kanye West en la evolución del hip-hop en el siglo XXI. Descubierto por Jay Z como beatmaker para The Blueprint, Kanye se destapó también como un rapero soberbio en su primer disco, The College Dropout (2004). Su estilo ha evolucionado de la fragilidad emocional de aquel debut y de 808s & Heartbreak (2008), a la mayor de las ambiciones y exhibiciones de ego con obras de hip-hop poliédrico, distorsionado y sinfónico como Late Registration (2005), Yeezus (2013) y My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).