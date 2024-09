«Don’t Be A Stranger»: El emotivo estreno de The Rills

La banda de Lincoln, The Rills, ha anunciado el lanzamiento de su álbum debut Don’t Be A Stranger, acompañado de su nuevo sencillo Angel In The Snow. Este tema, que cierra el álbum, destaca por sus grandes guitarras y letras conmovedoras, transmitiendo una sensación de esperanza a pesar de su tono melancólico.

El vocalista Mitch Spencer describe la canción como “el mejor reflejo de todo el álbum: consciente de sí mismo, angustiado pero, en última instancia, esperanzador”.

A principios de este año, la banda lanzó el sencillo I Don’t Wanna Be, una declaración de autoafirmación y superación de la mentalidad limitada de la vida en un pequeño pueblo. En 2021, los miembros de The Rills hablaron sobre cómo crecer en Lincoln ha influido en su música, citando a sus héroes, los Arctic Monkeys, como inspiración para superar las expectativas locales y perseguir sus sueños musicales.

El álbum Don’t Be A Stranger estará disponible a partir del 1 de noviembre a través de AWAL y Nice Swan Recordings. La banda ha recibido elogios por su EP anterior, After Taste, en el que destacaba la vulnerabilidad poética de la voz de Spencer y su capacidad para capturar la épica de la vida en un pequeño pueblo.

Tracklist de The Rills – “Don’t Be A Stranger”