“Rose Pink Cadillac” es el nuevo single de Dope Lemon

Presentamos el nuevo single (y vídeo) del artista australiano Dope Lemon, Rose Pink Cadillac. Esta nueva canción sigue la estela dejada por sus dos anteriores lanzamientos, “Kids Fallin’ in Love” y “Every Day is a Holiday” ft Winston Surfshirt.

Como un estandarte soul de los 60s, Pink Rose Cadillac logra un equilibrio perfecto entre lo específico y lo universal, es la elegante alfombra roja empapada de champange y también el corazón que bombea bajo esta nueva etapa de Dope Lemon.

Una inevitable canción de boda; adictivamente brillante. El vídeo de la canción, en el que aparecen el Cadillac que le da título y también un grupo de baile, encarna a la perfección el glamour que transmite la canción.

Dope Lemon, alter-ego de Angus Stone. Ha amasado ya más de 350 millones de reproducciones en sus dos primeros álbumes, Smooth Big Cat (2019) y Honey Bones (2016), así como de su EP Hounds Tooth. El lanzamiento de Honey Bones lo convirtió en un clásico instantáneo, convirtiendo a Dope Lemon no ya sólo es una curiosidad de experimentación artística, si no en un fenómeno cultural de pleno derecho.

PRÓXIMAS FECHAS DOPE LEMON EN ESPAÑA

VIERNES 18 DE JUNIO 2021BIKINI – BARCELONA

SÁBADO 19 DE JUNIO 2021 MON LIVE – MADRID

Entradas disponibles en https://www.dopelemon.com/