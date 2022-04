Dora, nueva apuesta Up Next de Apple Music

Cada mes, expertos de todos los géneros de Apple Music identifican y seleccionan nuevas propuestas musicales que merecen brillar dentro de la plataforma. Apple Music destaca sus incipientes carreras con el fin de descubrir a los fans novedosas creaciones musicales de contrastada calidad que irrumpen con fuerza en la escena local en constante ebullición. Dora es la apuesta Up Next este mes en la plataforma y cuenta en exclusiva en Apple Music cómo se siente, cómo son sus gustos y sus referencias musicales, cuáles son sus objetivos en la música y en qué momento profesional se encuentra en la actualidad.

«Me siento súper feliz de este halago por parte de Apple Music al destacarme como artista, es un privilegio. Me parece súper bonito y una muy buena bienvenida a la música. En cuanto a mis referencias, yo soy un alma vieja, la que me hizo empezar en la música fue realmente Aretha Franklin, desde muy pequeña he estado obsesionada con esa mujer, me parecía una maravilla y Etta James, ellas son mis mayores divas…luego así ya más contemporáneas, Amy Winehouse es mi favorita y Beyonce y Lady Gaga siempre han sido unas divas a las que he mirado mucho. En cuanto a la escena musical actual, me parece muy bien que haya tantas cosas que están pasando, hay algunas cosas que no entiendo, otras que sí…pero así es la música, cada uno hace lo que siente…Referente a las metas que me planteo en la música, personalmente creo que las metas para un artista van cambiando, a medida que vas evolucionando tus gustos van cambiando y también lo que quieres hacer. Ahora mismo mi meta es hacer muchos conciertos, pero a lo mejor dentro de un tiempo quiero hacer un disco de jazz, o también un disco especial para algo en concreto o cuando esté a mitad de mi carrera a lo mejor quiero escribir para otros artistas…pero ahora mismo diría que sí, lo que quiero es hacer muchos conciertos y sobre todo hacer un disco. Gracias a Apple Music por destacarme este mes como artista, es honor y un privilegio, aquí tenéis mi nueva música».

Sin prejuicios ni artificios, Dora (Madrid, 2004) irrumpió en el mundo de la música con la canción «Call Me Back» para después no parar de sorprender con cada uno de sus sucesivos lanzamientos. El interés y la curiosidad tanto de la crítica como el público no ha parado de crecer desde entonces ante la salida de su primer EP. Singles previos como «Ojos de Serpiente», «Hoy», «Oxena» o «Quiéreme (aunque no es tu estilo)» han sido la constatación de que Dora pertenece a una generación en la que los géneros fluyen y se disuelven entre sí, creando atmósferas sonoras frescas e interesantes en las que han participado productores de la talla de Pional. Del bolero es capaz de evolucionar al garage, pasando por el filtro de la electrónica, de una manera tan natural y genuina que solo se puede explicar si se cuenta con un talento y un don innato. Visionaria en lo musical y con una actitud descarada con la que se acerca tanto a la estética punk como a la del hip-hop. Su manera de componer es personal y directa, sintiéndose cómoda al hacerlo tanto en español como en inglés. Dora es sinónimo de inconformismo, rebeldía y libertad a la hora de buscar melodías y letras e investigar acerca de lo que más le apasiona desde que nació: el arte.

Dora – Sin Prisa No Quiero Morir

El programa Up Next España convive y complementa el actual programa Global Up Next de Apple Music. Esto ofrece la oportunidad de reconocer y apoyar a artistas locales que esperamos que algún día también puedan ser considerados como parte del programa global y fortalezcan su éxito con la aportación inicial de Apple Music.

A nivel mundial, Apple Music lleva apoyando a artistas desde sus inicios como Billie Eilish, Bad Bunny, Khalid, Megan Thee Stallion o Jhay Cortez, entre muchos otros; ahora también se espera brindar a los artistas locales la oportunidad de obtener apoyo temprano en su camino hacia el éxito mundial. Con cada una de estas opciones, globales o locales, Apple Music identifica a artistas que considera que continuarán conectando con los fans tanto en el presente como a lo largo de sus prometedoras carreras

