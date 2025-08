Doves celebran tres décadas con un nuevo recopilatorio y gira por el Reino Unido

La banda británica Doves conmemora casi 30 años de trayectoria con el lanzamiento de So, Here We Are: Best Of Doves, un recopilatorio que reúne lo mejor de sus seis álbumes de estudio, además de rarezas y singles, programado para el 14 de noviembre de 2025 a través de EMI North. Este trabajo, disponible en vinilo doble (ediciones estándar y de coleccionista en colores), CD y formatos digitales, incluye joyas como There Goes the Fear y Black and White Town, destacando su evolución desde el indie rock melancólico hasta su característico sonido cinematográfico. Es la primera vez que un «best of» de Doves se edita en vinilo, con opciones exclusivas para tiendas y una edición deluxe para fans.

Además, Jez y Andy Williams liderarán una gira por el Reino Unido en diciembre de 2025, con paradas en Dundee (LIVEHOUSE), Londres (O2 Forum Kentish Town), Bournemouth (O2 Academy) y Cambridge (Junction), tras un exitoso tour primaveral promocionando Constellations For The Lonely, su sexto álbum lanzado en febrero de 2025. Jimi Goodwin, ausente en los directos por motivos de salud mental, apoya plenamente la continuación de la banda, dejando abierta la posibilidad de volver a los escenarios.

Los fans que reserven So, Here We Are antes del 11 de agosto de 2025 en la tienda oficial de Doves obtendrán acceso prioritario a entradas para la gira, con preventa desde el 12 de agosto. La banda, formada en Manchester en 1998, reafirma su legado con este proyecto que captura su esencia única.

Doves: un viaje de tres décadas desde Manchester al indie rock eterno

Formada en 1998 en Manchester, Doves surgió de las cenizas de Sub Sub, el trío electrónico que Jez y Andy Williams compartían con Jimi Goodwin. Tras un incendio que destruyó su estudio, los hermanos Williams y Goodwin se reinventaron, abrazando un indie rock melancólico y expansivo. Su debut, Lost Souls (2000), nominado al Mercury Prize, los catapultó con hits como The Cedar Room, mostrando su habilidad para tejer atmósferas densas y emotivas. Le siguieron The Last Broadcast (2002), con el icónico There Goes the Fear, y Some Cities (2005), que consolidaron su sonido cinematográfico. Tras Kingdom of Rust (2009) y una pausa de casi una década, volvieron con The Universal Want (2020) y Constellations For The Lonely (2025), demostrando que su creatividad sigue intacta.

La discografía de Doves, con seis álbumes de estudio, refleja una evolución constante, mezclando post-punk, britpop y texturas electrónicas. Su próximo recopilatorio, So, Here We Are: Best Of Doves (14 de noviembre de 2025), reúne lo mejor de su trayectoria, incluyendo singles como Black and White Town y rarezas, disponible en vinilo, CD y digital. Aunque Goodwin ha pausado su participación en directo por salud mental, Jez y Andy mantienen viva la esencia de la banda con una gira por el Reino Unido en diciembre de 2025, celebrando un legado que resuena con fans de todo el mundo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.