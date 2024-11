Doves renacen con «Renegade», primera etapa del viaje musical hacia su nuevo disco «Constellations For The Lonely»

Doves regresa con fuerza y emoción en su nuevo sencillo Renegade y anuncia su esperado nuevo disco, sexto de su discografía, Constellations For The Lonely. Tras un periodo de incertidumbre y desafíos personales, la banda británica ha encontrado en la música su salvación y propósito. El álbum, que verá la luz el próximo 14 de febrero de 2025, promete ser una obra introspectiva y oscura, reflejando las experiencias vividas por sus miembros durante los últimos años.

En una entrevista reciente, Jimi Goodwin y Jez Williams compartieron detalles sobre el proceso creativo detrás de Constellations For The Lonely. Goodwin, quien ha luchado contra problemas de salud mental y adicciones, destacó la importancia de la gratitud y la creatividad en su recuperación. La banda ha canalizado estas emociones en su música, creando un álbum que busca conectar con los oyentes en tiempos difíciles.

El primer sencillo, Renegade, captura la esencia de este nuevo capítulo para Doves. Con una atmósfera apocalíptica y un tema inspirado en Blade Runner, la canción marca el inicio de un viaje musical profundo y emotivo. La banda ha trabajado en este proyecto con su colaborador de siempre, Dan Austin, y ha grabado entre Manchester, North Wales y Cheshire1.

Para los fans de Doves, este álbum es una oportunidad para redescubrir la magia de su música y acompañar a la banda en su camino hacia la redención. No te pierdas Constellations For The Lonely y sumérgete en el universo sonoro de Doves.

Para los seguidores de Doves, este regreso con nuevo disco es una noticia emocionante. La banda de Manchester ha dejado pistas sobre su regreso en varias ocasiones, como os contábamos hace unos días en este artículo.

Tracklist de Doves – Constellations For The Lonely

‘Renegade’

‘Cold Dreaming’

‘In The Butterfly House’

‘Strange Weather’

‘A Drop In The Ocean’

‘Last Year’s Man’

‘Stupid Schemes’

‘Saint Teresa’

‘Orlando’

‘Southern Bell’