Doves tocan la fibra religiosa con su cautivador «Saint Theresa»

La banda británica Doves ha publicado su nuevo sencillo Saint Theresa y ha anunciado la nueva fecha de lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Constellations Of The Lonely, previsto para el 28 de febrero. La canción está inspirada en la historia de Santa Teresa de Ávila, la monja reformadora del siglo XVI, y cómo sus restos mortales acabaron repartidos por distintas ciudades de Europa.

Jimi Goodwin, vocalista de Doves, comentó sobre la inspiración detrás de la canción: «Mi catolicismo se fue por la ventana hace años, pero me encanta la iconografía asociada con la iglesia. Ponen un espectáculo realmente bueno. Me identifico con todo desde mi infancia. La historia de Santa Teresa es fascinante». Esta cita refleja el enfoque de la banda hacia la religión y cómo han incorporado estos elementos en su música.

Saint Theresa es el tercer sencillo del nuevo álbum, siguiendo a Cold Dreaming y Renegade. Jez Williams, compañero de banda de Goodwin, comparó el proceso de creación de la canción con resolver un cubo de Rubik, indicando que requirió tiempo y ajustes para alcanzar su versión final.

La banda también ha revelado que se embarcarán en una gira por el Reino Unido e Irlanda a finales de este mes, con todas las entradas agotadas. Este lanzamiento y gira no solo marcan un regreso triunfal de Doves tras su álbum de 2020 The Universal Want, sino que también subrayan la resiliencia de la banda frente a los desafíos personales y profesionales.

Doves: Una trayectoria marcada por la reinvención y la resiliencia

Desde sus inicios en la década de los 90 por parte de Jimi Goodwin y los hermanos Jez y Andy Williams, la carrera de Doves despegó con el lanzamiento de su álbum debut Lost Souls en 2000. Este primer álbum, con éxitos como Catch the Sun, les valió una fiel base de seguidores y múltiples nominaciones a premios.

A lo largo de los años, Doves ha lanzado una serie de álbumes aclamados, incluyendo The Last Broadcast (2002), que contó con el popular sencillo There Goes the Fear, y Some Cities (2005), que exploró un sonido más crudo y directo. Su habilidad para reinventarse es evidente en cada lanzamiento, y su cuarto álbum, Kingdom of Rust (2009), es un testimonio de su evolución musical, incorporando elementos de electrónica y post-punk.

Después de una década de descanso, la banda regresó en 2020 con The Universal Want, un álbum que no solo marcó su vuelta triunfal, sino que también destacó por su honestidad y profundidad lírica. Ahora, con el lanzamiento de su nuevo sencillo Saint Theresa y el próximo álbum Constellations Of The Lonely, Doves continúa demostrando su compromiso con la creatividad y la innovación.

