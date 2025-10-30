Drake no se rinde: apela el fallo que desestimó su demanda por «Not Like Us»

El conflicto entre Drake, Kendrick Lamar y Universal Music Group (UMG) acaba de sumar un nuevo capítulo. El rapero canadiense ha presentado una apelación formal para revivir su demanda por difamación contra UMG, tras el fallo del 9 de octubre que desestimó el caso. En el centro de la polémica está Not Like Us, el disstrack con el que Kendrick Lamar incendió la escena en 2024, acusando a Drake de ser un “pedófilo certificado”, entre otras frases incendiarias.

La jueza Vargas consideró que esas declaraciones eran “opiniones no accionables” dentro del contexto de una batalla de rap, y que el público no las interpretaría como hechos verificables. Pero el equipo legal de Drake no está de acuerdo: argumentan que millones de oyentes sí tomaron esas palabras como afirmaciones reales, y que el daño a su reputación fue tangible. La apelación fue presentada el 29 de octubre en la corte federal de Manhattan, cumpliendo la promesa que el artista hizo el mismo día del fallo.

Por su parte, UMG sostiene que la demanda nunca debió existir, calificándola como un intento desesperado de Drake por “salvar su ego” tras perder una batalla pública. Mientras tanto, Not Like Us sigue ganando terreno: tras el fallo, volvió a entrar en los rankings de iTunes y Apple Music, y superó el millón de reproducciones en Spotify en un solo día. Además, Kendrick Lamar la interpretó en el show del descanso del Super Bowl LIX, el más visto de la historia, acompañado por SZA, Serena Williams y Samuel L. Jackson.

Por si fuera poco, el conflicto legal también incluye acusaciones de manipulación de reproducciones por parte de UMG y Spotify, favoreciendo a Lamar en plena guerra de versos. La batalla entre ambos titanes del rap está lejos de terminar.

De So Far Gone a For All the Dogs: el ascenso imparable de Drake

Drake ha sido una figura central en el rap y el pop desde que irrumpió en 2009 con el mixtape So Far Gone, que incluía éxitos como Best I Ever Had. Su debut oficial, Thank Me Later (2010), lo consolidó como una voz melódica y confesional en el hip-hop contemporáneo. A partir de ahí, su discografía se volvió sinónimo de éxito comercial y evolución sonora: Take Care (2011) mezcló rap introspectivo con R&B atmosférico, mientras que Nothing Was the Same (2013) mostró una producción más pulida y ambiciosa.

En 2015, If You’re Reading This It’s Too Late y What a Time to Be Alive (junto a Future) marcaron una etapa más agresiva y experimental. Luego llegó Views (2016), con el megaéxito One Dance, y Scorpion (2018), que incluyó God’s Plan y In My Feelings. En 2021, Certified Lover Boy mantuvo su dominio en listas, y en 2022 sorprendió con Honestly, Nevermind, un giro hacia el house y el dance. Su álbum más reciente, For All the Dogs (2023), volvió a sus raíces emocionales y colaborativas, con apariciones de SZA, Bad Bunny y Lil Yachty.

Más allá de los números, Drake ha redefinido el concepto de estrella global: versátil, omnipresente y siempre en el centro de la conversación cultural. Su capacidad para adaptarse y generar hits lo mantiene como uno de los artistas más influyentes del siglo XXI.

