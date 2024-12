Drake vs. Spotify: La Batalla Legal por los Streams de Not Like Us

Spotify ha rechazado formalmente las acusaciones de Drake sobre la manipulación ilegal de streams de la canción Not Like Us de Kendrick Lamar. La disputa se ha intensificado con nuevas acusaciones legales en la Corte Suprema de Nueva York.

En documentos presentados el 20 de diciembre, Spotify calificó las acusaciones de Drake como “legalmente deficientes” y pidió que se desestimaran. Drake había alegado que Spotifyy Universal Music Group (UMG) conspiraron para inflar artificialmente los streams de Not Like Us mediante el uso de bots y recomendaciones sesgadas. Según Spotify, no existe ningún acuerdo con UMG para reducir las tarifas de licencias a cambio de promover la canción de Lamar.

Spotify también destacó sus esfuerzos para prevenir la manipulación de streams, incluyendo revisiones automáticas y manuales. “Invertimos mucho en detectar y mitigar el impacto de los streams artificiales”, afirmó David Kaefer, empleado de Spotify. La compañía también criticó la forma en que Drake presentó su acción legal, describiéndola como un intento de eludir el proceso judicial normal.

Por su parte, el equipo legal de Drake respondió que si Spotify y UMG no tienen nada que ocultar, deberían cumplir con la solicitud de trasparencia. UMG aún no ha presentado una respuesta oficial, pero previamente calificó las acusaciones de Drake como “ofensivas y falsas”.

Drake, uno de los artistas más influyentes del rap contemporáneo, ha lanzado numerosos éxitos desde su debut en 2010 con el álbum Thank Me Later. Con múltiples premios Grammy y una base de fans global, Drake ha dominado las listas de éxitos con álbumes como Take Care, Views y Scorpion. Su rivalidad con Kendrick Lamar ha sido una de las más comentadas en la industria musical.

La batalla legal entre Drake y Spotify sigue en curso, con implicaciones significativas para la industria del streaming. Los fans y observadores de la industria estarán atentos a los próximos desarrollos.