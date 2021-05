Dream Wife anuncia “DW Megamix” con Shirley Manson, Sleigh Bells o Nova Twins, entre otros

La banda inglesa Dream Wife ha querido participar en la recaudación de fondos para la organización benéfica británica Rainbow Mind. Para ello, han anunciado un mixtape exclusivo de Bandcamp, en el que se incluyen las contribuciones de artistas como Shirley Manson, la voz principal de la banda de rock alternativo Garbage; la banda musical de noise pop/indie rock Sleigh Bells o el dúo de rock inglés Nova Twins, así como varios artistas más.

El lanzamiento de este mixtape será mañana, viernes 7 de mayo. En él también encontraremos las voces de la banda británica de rock indie Porridge Radio, el trío punk Big Joanie, la banda de indie rock The Big Moon, la banda ARXX o el grupo Body Type, entre otros.

“El sentido de comunidad a través de la música en directo se encuentra actualmente en el exilio de lo que es seguro y responsable. Hemos tenido el placer de compartir un espacio con algunas de nuestras bandas, amigos e inspiraciones favoritos durante nuestro viaje por carretera. Esos sucesos de la vida real son el tipo de conexiones que se forjan a través de la alegría pura y la unión en lo físico, lo visceral” comentaba la banda formada por Rakel Mjöll, Alice Go y Bella Podpadec.

Los beneficios de DW Megamix irán destinadas a la organización sin ánimo de lucro de salud mental del Reino Unido para personas LGBTQ +, Rainbow Mind. La banda afirma que “es importante para nosotros apoyar a esta organización benéfica en estos tiempos difíciles y la música es, para muchos de nosotros, un salvavidas y un punto de conexión”.

Dream Wife también está pidiendo apoyo para su gira por Reino Unido prevista para 2022, el grupo ha hecho un llamamiento para que los músicos apoyen esta gira uniéndose a Lucia & the Best Boys. “Todos los géneros y niveles de experiencia son bienvenidos. ¡Sé apasionado y con ganas de jugar! ¡Mujeres, personas trans y no binarias al frente! Los músicos interesados ​​pueden postularse aquí antes del 31 de mayo”, publicó la banda en su cuenta de Instagram.

¿Ya estáis deseando escuchar este alucinante mixtape? ¡Nosotros sí!