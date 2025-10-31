Drew Daniel vuelve con The Soft Pink Truth para explorar el placer en tiempos distópicos

El productor y músico electrónico Drew Daniel, conocido por su trabajo en Matmos, regresa con su proyecto paralelo The Soft Pink Truth y un nuevo álbum titulado Can Such Delightful Times Go On Forever?, que verá la luz el próximo 30 de enero a través del sello Thrill Jockey. Este será su primer trabajo bajo ese alias desde Is It Going to Get Any Deeper Than This? (2022), y promete una exploración sonora de los límites del placer en medio de un mundo cada vez más distópico.

El primer adelanto del disco es Time Inside the Violet, una pieza hipnótica que llega acompañada de un videoclip animado realizado por Matthew Murray Sullivan en colaboración con la artista visual Vicki Bennett. El tema combina texturas electrónicas con una atmósfera introspectiva y envolvente, fiel al estilo experimental que caracteriza a Daniel. En la producción del álbum también han participado su esposo y compañero en Matmos, M.C. Schmidt, el guitarrista Bill Orcutt, y otros colaboradores que aportan capas sonoras complejas y emotivas.

La lista de canciones incluye títulos como Mere Survival Is Not Enough, Phrygian Ganymede, Underneath (I) y Orchard, lo que sugiere una narrativa que oscila entre lo filosófico y lo sensorial. Según el comunicado de prensa, el disco se adentra en cómo el placer puede sobrevivir —o no— en un contexto de crisis global, todo ello desde un enfoque conceptual con gran riqueza sonora.

The Soft Pink Truth: una historia de experimentación y crítica cultural

Drew Daniel fundó The Soft Pink Truth en 2001 como un proyecto alternativo a Matmos, con la intención de explorar los límites del house, el techno y la música experimental desde una perspectiva queer y provocadora. Su debut Do You Party? (2003) ya mostraba una inclinación por la ironía y la subversión, pero fue con Do You Want New Wave or Do You Want the Soft Pink Truth? (2004) que consolidó su estilo, reinterpretando clásicos del punk y la new wave en clave electrónica.

Tras una pausa de casi una década, Daniel volvió en 2014 con Why Do the Heathen Rage?, un disco que transformaba canciones de black metal en piezas electrónicas, desafiando los códigos estéticos y políticos del género. Le siguieron Why Pay More? (2015), una colección de temas más bailables, y Shall We Go On Sin So That Grace May Increase? (2020), una obra meditativa que recibió elogios de medios como The Line of Best Fit y Consequence por su enfoque espiritual y su producción minimalista.

Con Is It Going to Get Any Deeper Than This? (2022), Daniel se sumergió en la psicodelia electrónica y el ambient, colaborando con artistas como Jace Clayton y Sarah Hennies. Este álbum fue incluido en varias listas de lo mejor del año por su capacidad de generar estados emocionales complejos. Ahora, con Can Such Delightful Times Go On Forever?, The Soft Pink Truth continúa su trayectoria como uno de los proyectos más singulares y reflexivos del panorama electrónico contemporáneo.

