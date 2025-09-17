Drive-By Truckers desempolvan su joya sureña con una edición definitiva de «Decoration Day»

Drive-By Truckers han anunciado el lanzamiento de The Definitive Decoration Day, una reedición expandida y remasterizada de su influyente álbum de 2003 Decoration Day, que verá la luz el próximo 14 de noviembre a través del sello New West. Este trabajo marcó el debut de Jason Isbell en la banda y consolidó su reputación como cronistas del sur profundo estadounidense.

La nueva edición incluye el álbum original completamente remezclado por David Barbe, productor del disco original, y remasterizado por el prestigioso ingeniero Greg Calbi. Además, se acompaña de un segundo bloque de grabaciones en directo: un set acústico completo registrado en el Flicker Bar de Athens, Georgia, en junio de 2002, cuando el disco aún estaba en proceso de creación.

El lanzamiento estará disponible en formato digital y en una caja de 4 vinilos que incluye un libro de 40 páginas con fotografías inéditas, arte expandido de Wes Freed y un ensayo firmado por el crítico musical Stephen M. Deusner.

En declaraciones oficiales, Patterson Hood calificó el concierto en Flicker Bar como “un documento hermoso de un momento crucial y alegre para la banda”. Por su parte, Jason Isbell destacó la influencia duradera de Decoration Day en artistas contemporáneos como MJ Lenderman, Wednesday y Waxahatchee, afirmando que “sin ese disco, no existiría parte del sonido actual del indie sureño”.

Con esta reedición, Drive-By Truckers continúan su labor de preservar y celebrar su legado, tras las recientes ediciones deluxe de The Dirty South y Southern Rock Opera. The Definitive Decoration Day no solo revive un clásico, sino que lo enmarca como piedra angular de una generación musical.

Drive-By Truckers: guitarras sureñas, crónicas sociales y más de dos décadas de resistencia

Desde su fundación en 1996 en Athens, Georgia, Drive-By Truckers han sido mucho más que una banda de rock sureño: son narradores de la América profunda, cronistas de lo cotidiano y lo político, y defensores de un sonido que mezcla el country alternativo con el garage rock y el soul. Liderados por Patterson Hood y Mike Cooley, el grupo ha mantenido una ética de trabajo incansable, girando sin parar y publicando discos que abordan desde la historia del sur estadounidense hasta los dilemas personales y sociales contemporáneos. Su estilo se caracteriza por el uso de tres guitarras, letras cargadas de narrativa y una actitud combativa que los ha mantenido relevantes durante casi tres décadas.

Su discografía es tan extensa como diversa. Arrancaron con Gangstabilly (1998) y Pizza Deliverance (1999), pero fue con Southern Rock Opera (2001) que alcanzaron notoriedad, gracias a su ambicioso relato sobre Lynyrd Skynyrd y la cultura sureña. Luego vinieron obras clave como Decoration Day (2003), que marcó el debut de Jason Isbell, The Dirty South (2004), Brighter Than Creation’s Dark (2008) y American Band (2016), donde adoptaron un tono más explícitamente político. A lo largo de más de 20 álbumes, incluyendo directos como Alabama Ass Whuppin’ (2000) y recopilaciones como The Fine Print (2009), Drive-By Truckers han construido una obra coherente, valiente y profundamente americana. Su reedición de Decoration Day en 2025 confirma que su legado sigue creciendo, sin perder ni un ápice de autenticidad.

