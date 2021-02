Dropkick Murphys lanzan nuevo sencillo y anuncian su próximo disco

Dropkick Murphys, la legendaria institución celtic punk de Boston, acaba de lanzar su nuevo sencillo Middle Finger como parte integrante de Turn Up That Dial, un suculento álbum que será servido el 30 de abril del año en curso a través de Born & Bred Records. Anteriormente, la banda ya había publicado otros tres singles del citado álbum: Smash Shit Up, I Wish You Were Here y Mick Jones Nicked My Pudding.

Tres años de sequía discográfica han sido suficientes para que la formación haya regresado con esa gigantesca energía que les caracteriza. El disco ha sido producido por Ted Hutt, productor de The Gaslight Anthem y Flogging Molly. Según comenta la propia banda, el 26 de marzo ofrecerá un livestream con motivo del St. Patricks Day para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla. El acceso al evento será gratuito, aunque se admiten donaciones a través de este enlace.

Dropkick Murphys es una de esas bandas que a través de su duro empeño y trabajo incansable ha logrado convertirse en uno de los iconos musicales de Norteamérica y de su tierra ancestral. Llevan ya publicados 10 álbumes, aparte de EPs y singles, y no parecen dispuestos a colgar los instrumentos. Sus miembros nunca se dan por vencidos, algo muy típico de la sangre irlandesa: “Las experiencias de las calles nos inspiran para la música”, comenta Matt Kelly, el baterista de la banda.

Originarios de la ciudad de Boston, estos seis tipos incombustibles (Ken Casey, Matt Kelly, Al Barr, James Lynch, Tim Brennan y Jeff DaRosa) generan su música tomando como fuente inspirativa las propias raíces de antigua Irlanda. Cabe recordar que la inmigración irlandesa a Estados Unidos fue uno de los fenómenos migratorios más importantes de Europa. La Gran hambruna acaecida en Irlanda entre 1845 y 1849, hizo que miles de irlandeses emigrasen a Estados Unidos, estableciendo sus colonias principalmente en lo que llamaron la Nueva Inglaterra (estados actuales de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island).

Recobrando unas breves pinceladas sobre la banda, cabe decir que Dropkick Murphys, conocidos a veces como DKM, se formaron en el corazón de los barrios trabajadores de irlandeses en el Boston de 1996. En sus inicios empezaron experimentando en el sótano de una barbería, pero poco a poco fueron escalando peldaños hasta llegar a su completo reconocimiento. Su nombre, literalmente significa, patada voladora de Murphy, haciendo referencia a un tal Murphy que era el encargado de recoger de las calles a los alcohólicos que encontraba con el fin de albergarlos en una especie de albergue para recuperarlos, es decir simbólicamente hablando, era como darles la patada para sacarlos volando de las calles hasta llegar hasta al lugar de recuperación. Es lo que afirma el guitarrista Marc Orrell, uno de los ex componentes de la banda. Con el paso del tiempo, Dropkick Murphys se ha consolidado como una de las mejores formaciones musicales dentro de su estilo.

Middle Finger es una canción rápida y alegre de folk-punk, cuyo sonido se reviste en torno a bases de acordeón y flauta whistle. Refleja esa típica diversión que tantas veces hemos visto en las tabernas irlandesas, donde las pintas de cerveza Murphy’s o Guinness no paran mientras llueven los puñetazos y los bailes alocados.

Parece ser que el nuevo álbum Turn Up That Dial seguirá la línea de su anterior trabajo: 11 Short Stories Of Pain And Glory; es decir, intenso hardcore punk y celtic folk con marcadas referencias a hechos y sentimientos irlandeses. El disco fue registrado en plena pandemia, pero siguiendo las evidentes normas de seguridad. Los miembros grabaron los temas por turnos, es decir, de dos en dos. El resultado ha sido pues, un enérgico “guantazo” al coronavirus gracias al inmenso poder de la música: “Cuanto más oscuros se volvían los tiempos, más luchábamos con nuestra música. Nuestros fans nos necesitaban. Si hay un mensaje claro en este álbum es: levanta el puño y ponlo a todo volumen”

Con estas palabras, el bajista del grupo, Ken Cassey, definió el vitalismo de la banda y la fuerza que confiere el espíritu irlandés. Y es que los irlandeses nunca caen en la rendición, atreviéndose incluso a tocar sin público, como hicieron en plena cuarentena desde Fenway Park. Al final del concierto, se unió de forma remota Bruce Springsteen el cual interpretó un par de temas con la banda. Como reza la antigua bendición irlandesa: “Qué el camino nos lleve a encontrarnos / que el viento sople siempre a tu favor / que los cálidos rayos del sol caigan sobre tu casa / y que siempre tengas cerca una mano amiga”.