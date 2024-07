Drug Church anuncian su nuevo álbum “Prude” y lanzan el single “Demolition Man”

La banda de punk Drug Church ha anunciado su nuevo álbum Prude, que se lanzará el 4 de octubre a través de Pure Noise y será su quinto álbum de estudio tras Hygiene de 2022. La banda ha trabajado nuevamente con el productor Jon Markson, con quien ya colaboraron en Hygiene y Cheer de 2018.

El primer sencillo del álbum, Demolition Man, ya está disponible junto con un video musical protagonizado por el actor Biff Wiff, conocido por su participación en I Think You Should Leave. En el video, Drug Church interpreta la canción en directo dentro de una tienda de alimentación y, según el cantante Patrick Kindlon, Demolition Man trata sobre envidiar a los perros por su instinto natural y su claridad en la vida diaria.

Drug Church continúa consolidándose en la escena punk con su estilo distintivo y letras reflexivas, y Prude promete ser una adición emocionante a su discografía.

El álbum Prude incluirá un total de 10 canciones, entre las que se encuentran las siguientes según el Tracklist oficial:

01 Mad Care

02 Myopic

03 Hey Listen

04 Demolition Man

05 Business Ethics

06 Slide 2 Me

07 Chow

08 The Bitters

09 Yankee Trailers

10 Peer Review