Drug Store Romeos publican “Secret Plan”, nuevo adelanto de su disco debut

Drug Store Romeos publican su nuevo single Secret Plan, adelanto de su álbum debut, The World Within Our Bedrooms, el cual verá la luz el 25 de junio a través de Fiction Records.

Este nuevo tema fue presentado en BBC Radio 6. Su single anterior, “What’s On Your Mind”, fue aclamado por medios como NME, Independent o The Line Of Best Fit.

Sobre Secret Plan, la vocalista Sarah Downie cuenta: “Quería que esta canción se sintiera personal y a la vez transportadora. La canción la escribí durante el primer confinamiento. Siempre me esfuerzo para ver la magia en lo mundano. A pesar de que esto suena cursi, hacer el esfuerzo de recordar las capas caóticas, absurdas y hermosas de la vida realmente puede ayudar a mantener las cosas interesantes”.

Grabado en los estudios londinenses de Eastcote con su productor habitual George Murohy, The World Within Our Bedrooms es un testimonio de la juventud y la aventura; un escape de la mundanidad y una prueba de que el arte siempre abrirá una puerta para aquellos que buscan escapar. La banda explica: “El álbum es un viaje de emociones y esquemas de color. Muchas bandas tienen una emoción constante en todo su álbum, pero queríamos reflejar la naturaleza siempre cambiante del estado mental de alguien durante un período de tiempo. Siempre quisimos crear nuestro propio mundo”.

Con bandas como Stereolab, Broadcast y Mild High Club actuando como referencias, la banda buscó sacudir las cosas y empujar más allá de las paredes de su dormitorio. La vocalista Sarah rebuscó en revistas antiguas en busca de inspiración lírica, inspirada en el poeta dadaísta Hugo Ball. Llegó incluso a colgar una imagen de “Orbits”, la obra de la artista transcendentalista Agnes Pelton de 1934, en la cabina de grabación. “Cuando miro esa pintura, siento que es donde quiero que exista mi voz. Cantaba y trataba de sumergirme en ella”.

Ahora podemos empezar a ver el resultado con este single aquí o a continuación: