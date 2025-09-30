Dry Cleaning se pone serio con su tercer álbum «Secret Love»: más directo, más personal, más afilado

La banda británica Dry Cleaning ha anunciado su esperado tercer álbum, Secret Love, que verá la luz el próximo 9 de enero de 2026 a través de 4AD. Producido por la siempre inquieta Cate Le Bon, el disco se gestó en sesiones repartidas entre el estudio The Loft de Jeff Tweedy en Chicago, los Sonic Studios de Dublín con miembros de Gilla Band, y el Black Box en el Valle del Loira. El primer adelanto, Hit My Head All Day, muestra una evolución en el estilo de Florence Shaw, quien mezcla su característico spoken word con una sensibilidad más abierta y emocional.

La canción, según Shaw, reflexiona sobre la manipulación mental y física en tiempos de desinformación digital, inspirada por el uso de redes sociales por parte de la extrema derecha. Musicalmente, el tema se mueve entre el post-punk y el no wave, con guiños a There’s a Riot Goin’ On de Sly and the Family Stone. El álbum incluye once temas, entre ellos Cruise Ship Designer, Blood y Joy, y se presenta como el trabajo más cohesionado y revelador del cuarteto londinense.

Además, Dry Cleaning ofrecerá un concierto especial en el O2 Academy Brixton el 22 de abril, con preventa disponible para quienes reserven el álbum antes del 30 de septiembre. La banda también ha confirmado fechas en Europa y Reino Unido para cerrar el año.

Tracklist de Dry Cleaning – Secret Love

1. ‘Hit My Head All Day’

2. ‘Cruise Ship Designer’

3. ‘My Soul / Half Pint’

4. ‘Secret Love (Concealed In A Drawing Of A Boy)’

5. ‘Let Me Grow And You’ll See the Fruit’

6. ‘Blood’

7. ‘Evil Evil Idiot’

8. ‘Rocks’

9. ‘The Cute Things’

10. ‘I Need You’

11. ‘Joy’

De garaje en Peckham a la vanguardia del post-punk británico

Dry Cleaning nació en 2017 en el sur de Londres como un proyecto de fin de semana entre amigos: Tom Dowse, Nick Buxton y Lewis Maynard. La incorporación de Florence Shaw como vocalista dio forma a una propuesta única, basada en recitados secos, letras crípticas y una estética sonora que bebe de Wire, Joy Division y Siouxsie and the Banshees. Tras dos EPs iniciales en 2019 (Sweet Princess y Boundary Road Snacks and Drinks), el grupo debutó en largo con New Long Leg en 2021, producido por John Parish, seguido por Stumpwork en 2022, que les valió un Grammy por su diseño de portada.

En 2023 publicaron el EP Swampy, con descartes de Stumpwork, y ahora se preparan para consolidar su lugar en la escena con Secret Love. Su discografía, aunque breve, ha sido celebrada por diversos medios por su capacidad de combinar lo cerebral con lo visceral, lo absurdo con lo político. Con cada entrega, Dry Cleaning refina su identidad sin perder el filo que los hizo destacar desde el primer riff.

