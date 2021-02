Du Blonde lanzará una colaboración con Ezra Furman

Empieza fuerte febrero, y es que mañana miércoles 3 de febrero Du Blonde lanzará un nuevo single que contará con la ayuda de Ezra Furman. La canción, I’m Glad We Broke Up es, según la propia Beth Jeans Houghton, “su interpretación de un grupo femenino de los 60 y del glam rock“.

No es la primera vez que colaboran: Houghton dirigió el vídeo de Calm Down AKA I Should Not Be Alone, el primer single del disco de 2019 de Furman, Twelve Nudes. Pero sí es la primera vez que colaboran en una canción, algo que según Houghton iba a pasar antes o después.

Se espera que Du Blonde lance un nuevo álbum en abril de este año, llamado Homecoming, aunque lo que no se sabe es si I’m Glad We Broke Up formará parte del tracklist. Este será su tercer álbum como Du Blonde, el primero desde Lung Bread For Daddy” de 2019. Respecto a Furman, también es su primer tema desde su álbum de 2019.

Podéis ver el anuncio del single aquí: