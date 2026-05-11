Dua Lipa ha presentado una demanda de 15 millones de dólares contra Samsung por usar su imagen sin autorización en el embalaje de los televisores de la marca. La artista británica acusa al fabricante de electrónica de copyright y violación de sus derechos de privacidad comercial tras descubrir que su fotografía aparecía en las cajas de diversos modelos de televisores desde principios de 2025.

La imagen en cuestión, tomada entre bastidores en el festival Austin City Limits en 2024, es propiedad intelectual de Lipa, quien sostiene que nunca autorizó su uso comercial. Según la demandante, Samsung ha rechazado de forma «despectiva y despiadada» todas las solicitudes de retirar la fotografía, lo que ha motivado la acción legal presentada el pasado viernes en el Tribunal de Distrito de Los Ángeles.

Dua Lipa denuncia el uso no autorizado de su rostro en la campaña comercial

En la demanda, el equipo legal de la artista argumenta que Samsung ha cometido infracciones de copyright, violación de derechos publicitarios y falsa recomendación. La demanda incluye comentarios de redes sociales donde consumidores afirman que la presencia de Lipa en las cajas influyó en su decisión de compra. «No planeaba comprar un televisor, pero vi la caja y decidí hacerlo», cita un comentario en X. Otro usuario escribió en Instagram que se compraría el televisor simplemente porque Dua estaba en él.

El documento legal subraya que la cantante de «Levitating» ha construido una marca «premium» a través de colaboraciones selectivas y cuidadosamente elegidas. El uso no consentido por parte de Samsung socava su capacidad de controlar y monetizar sus activos. «La cara de la Sra. Lipa fue utilizada de manera prominente en una campaña masiva de marketing para un producto de consumo sin su conocimiento, sin compensación y sobre la cual ella no tenía voz, control ni participación alguna», recoge la demanda en su argumentación central.

Samsung responde hasta ahora con silencio. La compañía surcoreana no ha hecho declaraciones públicas al respecto, aunque varios medios especializados han intentado obtener comentarios. Mientras tanto, la acción de Dua Lipa se suma a una serie de demandas contra la industria tecnológica por prácticas comerciales controvertidas, incluyendo reclamos de músicos contra el uso de sus obras en inteligencia artificial.

Los detalles del caso: violaciones de derechos y beneficio comercial

La demanda alega cinco infracciones principales: violación de copyright, incumplimiento de la Ley Lanham (marca registrada), violación del derecho de privacidad comercial de California, falsa recomendación o endorsement, y enriquecimiento injusto. El tribunal de Los Ángeles será responsable de revisar las pruebas y determinar si Samsung debe pagar los 15 millones solicitados, así como todos los beneficios que la compañía ha obtenido a través del uso de su imagen.

La magnitud de la demanda refleja el valor comercial que Lipa atribuye a su imagen pública. No es la primera vez que una artista de su envergadura recurre a acciones legales para proteger su identidad: el caso se alinea con una tendencia creciente de celebridades demandando a marcas por uso no autorizado de su apariencia con fines publicitarios. La batalla legal promete ser prolongada, pero expone un vacío importante en la regulación del uso comercial de imágenes de celebridades en merchandising global.

Dua Lipa: de la moda al activismo legal

Dua Lipa es una de las artistas más influyentes de la última década. Tras irrumpir con su debut epónimo en 2017, consolidó su estatus con «Future Nostalgia» (2020), un álbum que reconfiguró el pop dance contemporáneo. Su carrera ha oscilado entre el éxito comercial masivo (colaboraciones con artistas como The Weeknd y Miley Cyrus) y proyectos más personales e introspectivos. En 2024 incursionó en el cine con su participación en un proyecto de A24, ampliando su presencia más allá de la música.

Este litigio marca un giro significativo en su trayectoria: Lipa no solo reclama su derecho como artista, sino que también se posiciona como defensora de los derechos de imagen de los músicos contra corporaciones multinacionales. La demanda sugiere que la artista está dispuesta a ser más vocal respecto a la protección de su marca personal, un paso que podría inspirar a otros artistas a cuestionar usos no autorizados de sus imágenes en contextos comerciales globales.

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