Dua Lipa deslumbra en el Royal Albert Hall con su nuevo álbum en directo

El pasado mes, Dua Lipa ofreció un concierto único en el icónico Royal Albert Hall de Londres, un evento que quedará grabado en la memoria de sus fans. La cantante presentó su nuevo álbum en directo, Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall, que incluye una versión reinventada de su disco Radical Optimism y varios de sus éxitos anteriores.

La noche estuvo llena de momentos especiales, destacando la aparición sorpresa de Sir Elton John, quien se unió a Dua Lipa para interpretar Cold Heart. Además, la cantante debutó en directo la canción End Of An Era de su álbum Radical Optimism y realizó una emotiva versión de Sunshine de Cleo Sol.

El concierto, titulado An Evening With Dua Lipa, contó con la participación de una orquesta de 43 músicos, un coro de 14 voces y una banda de siete integrantes, creando una atmósfera mágica y envolvente. Los fans podrán revivir esta experiencia el próximo 8 de diciembre, cuando se emita el especial en ITV.

Dua Lipa compartió su emoción por este evento en un comunicado: «Actuar en el Royal Albert Hall fue una experiencia única. Siempre quise reimaginar mi música con una orquesta, y este concierto fue la oportunidad perfecta para hacerlo realidad».

El álbum Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall estará disponible a partir del 6 de diciembre y ya se puede reservar. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta increíble actuación.

La meteórica carrera de Dua Lipa

Dua Lipa ha conquistado el mundo de la música con su estilo único y su poderosa voz. Desde su debut en 2015, ha lanzado varios éxitos que la han consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación. Su primer álbum, Dua Lipa, incluyó éxitos como New Rules y IDGAF, que rápidamente se convirtieron en himnos pop.

En 2020, lanzó su segundo álbum, Future Nostalgia, que recibió aclamación crítica y comercial. Canciones como Don’t Start Now y Levitating dominaron las listas de éxitos y la llevaron a ganar múltiples premios, incluyendo el Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal.

Con su tercer álbum, Radical Optimism, Dua Lipa continuó explorando nuevos sonidos y colaboraciones, destacando su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria musical. Su reciente concierto en el Royal Albert Hall y el lanzamiento del álbum en vivo Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall son testimonio de su talento y dedicación a su arte.

Tracklist de Dua Lipa – Live From The Royal Albert Hall

Act 1

‘Overture’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘End Of An Era’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Houdini’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Training Season’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘These Walls’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Whatcha Doing’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘French Exit’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Illusion’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Falling Forever’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Anything For Love’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Maria’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Happy For You’ (Live from the Royal Albert Hall)

Act 2

‘Love Again’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Pretty Please’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Levitating’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Sunshine’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Cold Heart’ (PNAU Remix) (Live from the Royal Albert Hall) ‘Be The One’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Dance The Night’ (Live from the Royal Albert Hall) ‘Don’t Start Now’ (Live from the Royal Albert Hall)

Descubre la música de Dua Lipa en Spotify y en CrazyMinds.

Conoce todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds aquí.