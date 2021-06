Dua Lipa estrena “Can They Hear Us?”, su nueva canción

Dua Lipa estrena hoy una nueva canción titulada Can They Hear Us?, y aunque hayan salido en la última semana rumores sobre que la cantante ya está trabajando en su tercer disco, no tiene nada que ver con esto, sino que pertenece a la banda sonora de la película Gully, dirigida por Nabil Elderkin.

La historia entre ambos artistas viene de lejos, ya que Elderkin fue el director del videoclip Don’t Start Now de la artista, quien ahora le ha devuelto el favor con esta composición. Además, la banda sonora también tendrá música de 21 Savage, ScHoolboy Q, Ty Dolla $ign, Miguel y muchos más.

Mientras esperamos la confirmación oficial de cuándo tendremos el sucesor de Future Nostalgia, el último disco de Dua Lipa publicado en 2020, bueno es disfrutar esta nueva canción: