Dua Lipa salta de los escenarios al cine indie y se une al nuevo filme de A24 dirigido por Molly Gordon

Dua Lipa sigue ampliando su universo creativo más allá del pop. La artista británica aparecerá en Peaked, la nueva comedia de A24 dirigida por Molly Gordon, cuyo rodaje comenzará el próximo mes. La película sigue a dos amigos que vuelven a su reunión de instituto diez años después para revivir —o quizá cuestionar— sus supuestos años dorados. En el reparto también figuran Connor Storrie, Emma Mackey, Laura Dern y Alex Consani, entre otros nombres destacados del cine actual.

Aunque aún no hay fecha de estreno, la noticia confirma que Lipa continúa explorando su faceta interpretativa tras sus apariciones en Barbie (2023), donde también firmó uno de los temas de la banda sonora, y en Argylle (2024), adaptación cinematográfica de una novela de espionaje. También ha pasado por Saturday Night Live como presentadora e invitada musical, demostrando que su presencia escénica funciona igual de bien en televisión que en un estadio.

El salto a Peaked encaja con la evolución reciente de Dua Lipa: una artista que, tras consolidarse con Future Nostalgia, ha ido abriendo puertas hacia el cine, la moda y la cultura pop global sin perder de vista su identidad musical. Su participación en una producción de A24 —un sello asociado a proyectos arriesgados, autorales y con personalidad— apunta a un movimiento estratégico para seguir creciendo como figura cultural transversal.

Mientras esperamos más detalles sobre la película, está claro que Dua Lipa no se conforma con ser una estrella del pop: quiere ser una artista total, capaz de moverse entre mundos sin perder su brillo propio.

Dua Lipa, una trayectoria que convirtió el pop contemporáneo en un fenómeno global sin fronteras

Desde su debut en 2017, Dua Lipa ha redefinido el pop moderno con una mezcla de actitud, precisión melódica y una estética que combina nostalgia y futurismo. Su segundo álbum, Future Nostalgia, la catapultó al estrellato internacional con hits como “Don’t Start Now” o “Levitating”, consolidándola como una de las voces más influyentes de su generación. Además de su carrera musical, ha explorado la moda, el activismo y ahora el cine, construyendo una figura pública versátil y ambiciosa. Sus incursiones en películas como Barbie y Argylle han demostrado que su presencia funciona más allá del escenario, y su participación en Peaked confirma que su expansión artística continúa creciendo con paso firme y sin miedo a nuevos territorios.

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