Dua Saleh anuncia «Of Earth & Wires» y comparte dos nuevas colaboraciones con Bon Iver

La artista sudanesa-estadounidense Dua Saleh anuncia Of Earth & Wires, su nuevo disco, que llegará el 15 de mayo a través de Ghostly International. El proyecto aterriza acompañado de dos adelantos, «Flood» y «Glow», ambos con la participación de Bon Iver, reforzando una relación creativa que ya había dado frutos en varias ocasiones. Según Pitchfork, las canciones nacieron en sesiones colectivas en Minneapolis, donde la artista sudanesa‑estadounidense y Justin Vernon retomaron una química que llevan explorando desde 2020.

El disco ha sido producido por Billy Lemos, conocido por su trabajo con SZA y Tinashe, y contará con colaboraciones de Gaidaa y aja monet, ampliando el espectro sonoro hacia un R&B experimental con tintes electrónicos. Flood se inspira en las experiencias de Saleh con inundaciones climáticas durante su estancia en Cardiff, mientras que Glow se mueve en un terreno más atmosférico, cercano a la sensibilidad melódica que Vernon desarrolló en 22, A Million.

La relación entre Dua Saleh y Bon Iver no es nueva: ambos coincidieron en Bloodrush (2020), junto a Andrew Broder, Denzel Curry y Haleek Maul, y más tarde como coautores en My Eyes, incluida en el álbum de Travis Scott de 2023. En esta ocasión, Vernon no solo aporta voz, sino que —según la propia Saleh en declaraciones recogidas por Pitchfork— se implicó en la evolución de los arreglos y en la regrabación de voces durante el proceso creativo .

El álbum incluirá once canciones, entre ellas 5 Days, B re a t h e, Cállate, Firestorm, I Do, I Do, Keep Away, Speed Up, Anemic y ALL IS LOVE. Con estos adelantos, Saleh parece continuar una línea de trabajo que combina electrónica emocional, poesía política y un enfoque vocal cada vez más expansivo.

Tracklist de Dua Saleh – Of Earth & Wires

01 5 Days

02 B re a t h e

03 Flood (feat. Bon Iver)

04 Cállate

05 Firestorm

06 I Do, I Do

07 Keep Away (feat. Bon Iver)

08 Glow (feat. Bon Iver)

09 Speed Up

10 Anemic (feat. Gaidaa)

11 ALL IS LOVE (feat. aja monet)

La trayectoria de Dua Saleh: una voz singular entre el R&B experimental y la poesía política

La carrera de Dua Saleh ha sido, desde el principio, una exploración constante de identidad, sonido y narrativa. Nacida en Sudán y criada en Estados Unidos, Saleh comenzó a llamar la atención con Nūr (2019), un EP que medios como Rolling Stone destacaron por su mezcla de spoken word, electrónica minimalista y R&B alternativo. Aquel debut marcó el inicio de una trilogía que continuó con ROSETTA (2020) —un trabajo más oscuro y rítmico, influido por la diáspora africana y la experimentación vocal— y Crossover (2021), donde ya se intuía una apertura hacia estructuras más pop sin renunciar a la carga política de sus letras.

En 2024 llegó I Should Call Them, su primer álbum largo, que consolidó la transición hacia un sonido más cinematográfico y expansivo. La crítica internacional subrayó la madurez del proyecto: Pitchfork lo describió como un disco que equilibraba vulnerabilidad y ambición, mientras que NME destacó la capacidad de Saleh para integrar elementos electrónicos y soul sin perder coherencia. Este recorrido ha situado a la artista como una figura clave dentro del R&B experimental contemporáneo, especialmente por su habilidad para combinar intimidad, comentario social y una estética sonora que rehúye los lugares comunes del género.

Con Of Earth & Wires, Saleh parece entrar en una nueva fase: más colaborativa, más abierta y más centrada en la construcción de atmósferas que en la estructura tradicional de canción. La presencia de Bon Iver, Gaidaa y aja monet apunta a un proyecto que busca expandir su universo creativo sin diluir su identidad. Si los adelantos son una pista fiable, este nuevo álbum podría convertirse en un punto de inflexión dentro de una discografía breve pero ya influyente.

