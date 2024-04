Ducks Ltd publican Harm’s Way, un disco que dinamiza hasta los huesos

«Todo lo que hacemos es necesitar, por ejemplo, comer, follar y dormir, y luego repetirlo una y otra vez, para siempre»

Tom McGreevy en Hollowed Out

Ducks Ltd. es un dúo canadiense de indie rock de Toronto, Canadá, formado por el cantante y guitarrista rítmico Tom McGreevy y el guitarrista principal Evan Lewis. Su primer EP, Get Bleak , fue lanzado con ese nombre en 2021, a través de Carpark Records y Royal Mountain Records. En octubre de 2021, el grupo lanzó su álbum debut de larga duración, Modern Fiction. Su segundo álbum de larga duración, Harm’s Way , se ha publicado hace escaso tiempo (febrero 2024). El disco ha sido grabado por el ingeniero Dave Vettraino desde Chicago y rebosa una sonoridad muy brit.

No hay baladas, pero si una cascada de arpegios acústicos, vibrantes y electrónicos que tejen una atmósfera pop que, junto a las voces corales y los estribillos pegadizos, circundan una dinámica imparable y reverberante. Son 9 canciones que comunican la frustración de estar paralizado en medio de relaciones empozadas y ciudades desgarradoras, símbolos de un mundo condenado. Como hándicap quizás cabe decir que el disco mantiene un pulso muy lineal, con escasos cambios tonales, pero en cambio logra mantenerte en pie y lejos del butacón.

Todos los temas del plástico, aunque tengan cierta similitud, se pegan como las ventosas de un calamar. Es justamente la facilidad de crear un tipo de canciones donde no escuchas una y otra vez. Su tanque de combustible es interminable. Cierto es que existe un sonido que recuerda a The Smiths, Rolling Blackouts Coastal Fever, XTC, Orange Juice e incluso a Oasis (The Main Thing). A pesar de ello el dúo mantiene su identidad. El propio McGreevy explica que «las canciones tratan de percibir el sufrimiento las personas que se aman y tratar de descubrir cómo estar incondicionalmente para ellos. Vivir en un mundo que está a punto de colapsarse, es una dolorosa y profunda tensión».

Pero el Ducks Ltd no condena la vida, deja abierta la puerta a la esperanza; de ahí que todas las pistas del disco tengan esa cascada rítmica gozosa a pesar de mostrar unja lirica contundente y crítica: «El mundo puede estar lleno de peligros, pero la mayoría de la gente no quiere atraparte o dejarse atrapar. Todos nos sentimos solos pero la música está ahí, para todos, porque el poder de la música es para unirnos». Prepararte pues para explotar como un tren repleto de combustible.