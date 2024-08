Duster regresa con nuevo álbum y gira en 2024

Duster ha lanzado su tercer álbum desde su reunión en 2018, titulado In Dreams. Este nuevo trabajo se une a sus anteriores álbumes de reunión, Duster (2019) y Together (2022). La banda, conocida por su influencia en los géneros slowcore y shoegaze, no había lanzado un álbum de estudio desde Contemporary Movement en 2000 antes de su reunión. Además, en 2019, lanzaron Capsule Losing Contact, un box set que recopila toda su discografía.

El nuevo álbum, In Dreams, ya está disponible digitalmente y las versiones físicas se lanzarán el 6 de diciembre a través de Numero Group. Para promocionar este lanzamiento, Duster realizará una gira por Norteamérica este otoño. La gira comenzará el 27 de septiembre en Atlanta, Georgia, y concluirá el 23 de noviembre en Los Ángeles, California. Durante la gira, Duster visitará ciudades importantes de Estados Unidos y Canadá, incluyendo Nueva York, Chicago, Seattle y Vancouver. La banda Dirty Art Club será la encargada de abrir la mayoría de los conciertos.

Este lanzamiento y la gira marcan un momento significativo para los fans de Duster, quienes han seguido a la banda desde su formación inicial. La gira promete ser una oportunidad única para experimentar en vivo las nuevas canciones de In Dreams junto con los clásicos de su discografía.