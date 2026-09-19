“Apples For Isaac” ya está en todas las plataformas de streaming. Echo & The Bunnymen publican su decimotercer disco, el primero de material nuevo en doce años, tal y como ya os adelantamos con todo detalle cuando lo anunciaron en julio.

Once canciones marcadas por la pérdida y la reafirmación

El disco reúne once canciones firmadas por Ian McCulloch y Will Sergeant, disponible ya en vinilo (negro, splatter limitado y picture disc limitado), CD y digital. Producido por el propio McCulloch, con Alan Moulder y Andrea Wright encargados de la mezcla del grueso del disco, “Apples For Isaac” llega precedido de tres singles que ya conocíais: “Brussels Is Haunted”, “The Light That Surrounds You” y “Take Me By The Hand”, tres adelantos que dejaban entrever un disco a la vez confiado y atravesado por la pérdida, sin renunciar por ello a la inmediatez que siempre ha definido a la banda. Diez de los once temas cuentan con la batería del legendario Clem Burke (Blondie), colaborador fundamental en el proceso y fallecido durante la finalización del álbum, algo que la banda ya reconoció en su momento con unas palabras muy sentidas hacia su viejo amigo.

Es, en cierto modo, la confirmación de que el trabajo que la banda llevaba gestando desde 2018, tras el cierre de los Parr Street Studios de Liverpool y el traslado a The Doghouse Studio, a las afueras de Henley, ha merecido la pena: doce años de silencio discográfico que no han pasado factura a la calidad de la escritura de McCulloch y Sergeant, y que en su lugar han dado forma a un disco que suena, según las primeras reacciones, tan seguro de sí mismo como cualquiera de sus clásicos de los ochenta. La escritura, según ha contado el propio McCulloch, buscaba deliberadamente ese punto de sentido críptico que siempre ha caracterizado sus letras, mientras Sergeant aporta en varios cortes texturas de guitarra más quebradizas de lo habitual, en la línea de la que fue su etapa más experimental a mediados de los ochenta.

De vuelta a los escenarios con el disco recién estrenado

La banda sigue además de gira este otoño, con dos noches ya confirmadas en el Regent’s Park Open Air Theatre de Londres apenas unos días después de la publicación del disco, donde previsiblemente el nuevo material tendrá un peso importante dentro del repertorio junto a los himnos de siempre. Es la continuación natural de un año que ya había traído de vuelta a la banda a los escenarios de casa, incluido un multitudinario concierto en Anfield como teloneros de My Chemical Romance. No deja de resultar simbólico que un disco marcado por la pérdida llegue justo cuando la banda vuelve a demostrar, en directo, que sigue teniendo mucho que ofrecer.

Puedes leer aquí todo el contexto del disco, con el proceso de grabación, el tracklist completo y las fechas de gira que lo acompañan.

¿Qué esperas de “Apples For Isaac” ahora que por fin está completo y disponible, más de una década después de su último disco de material inédito?

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