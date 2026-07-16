Doce años de silencio discográfico y un dolor reciente que atraviesa todo el disco. Echo & The Bunnymen anuncian Apples For Isaac, su decimotercer álbum de estudio y el primero de material nuevo desde Meteorites (2014), que llegará el 18 de septiembre vía BMG. La banda de Liverpool lo presenta con el primer single, “Brussels Is Haunted”, ya disponible.

Apples For Isaac reúne once canciones firmadas por Ian McCulloch y Will Sergeant junto al resto de la formación actual, y saldrá en vinilo negro, vinilo splatter limitado, picture disc limitado, CD y digital. El disco está producido por el propio McCulloch, y mezclado junto a Alan Moulder y Andrea Wright (Mike Cave se encargó de la mezcla de “Brussels Is Haunted”). Diez de los once temas cuentan con la batería del legendario Clem Burke (Blondie, Ramones), fallecido durante la finalización del álbum. La banda le dedicó unas palabras cargadas de emoción: «El poderoso y legendario Clem Burke, amigo de toda la vida de Mac, fue fundamental para hacer este disco, y falleció de forma desgarradora durante su finalización.»

Un proceso de gestación de más de media década

La génesis de Apples For Isaac se remonta a poco después de The Stars, The Oceans & The Moon (2018), la colección de regrabaciones que la banda publicó ese año. El grupo empezó a trabajar en los Parr Street Studios de Liverpool, cerrados definitivamente en 2020, y terminó de dar forma al álbum en The Doghouse Studio, un estudio residencial a las afueras de Henley donde vivieron mientras grababan. La ingeniera y productora asistente habitual de la banda, Andrea White, volvió a acompañarles en el proceso.

El propio McCulloch ha reconocido en una reciente entrevista para la revista MOJO los motivos del largo retraso: la pandemia fue uno de los factores, aunque el cantante también admite que quería que, líricamente, todo tuviera sentido, o fuera «crípticamente importante». Sobre el sonido del disco, McCulloch ha señalado que Sergeant aporta texturas más quebradizas de lo habitual, en la línea de Porcupine (1983).

El adelanto, “Brussels Is Haunted”, lleva años sonando en los directos de la banda antes de esta versión definitiva de estudio, y retrata a Bruselas a través de personajes fantasmales que atraviesan la ciudad.

Tracklist de Apples For Isaac

“Take Me By The Hand” “Can’t Be Sold” “Brussels Is Haunted” “I’ll Be Your Sunshine” “Hijacked” “The Honey” “Unstoppable Force” “The Light That Surrounds You” “Lab Rats Ran” “Asimov” “We Prayed In The Dark”

Casi cinco décadas después de su formación, la banda sigue siendo relevante

Formados en Liverpool en 1978, Echo & The Bunnymen fueron una de las bandas centrales del post-punk británico, con un catálogo que incluye clásicos como Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983) y, sobre todo, Ocean Rain (1984), considerado por buena parte de la crítica como su obra maestra. Himnos como “The Killing Moon” o “The Cutter” los convirtieron en referencia constante de generaciones posteriores de bandas de guitarras atmosféricas, de Brigitte Calls Me Baby a Cardinals, ambas comparadas habitualmente con su sonido en las páginas de este medio. La banda ha atravesado disoluciones, regresos y la salida de miembros fundadores (el bajista original Les Pattinson dejó la formación en 1999), pero McCulloch y Sergeant, los dos pilares originales que quedan, nunca han dejado de girar ni de defender ese legado en directo.

Que este regreso llegue marcado por la pérdida de Clem Burke añade una capa de gravedad al lanzamiento. Burke, batería histórico de Blondie y colaborador ocasional de estrellas de la talla de Bob Dylan o Iggy Pop, aportó su sello a la mayoría del álbum antes de morir, y su ausencia convierte a Apples For Isaac en un disco que celebra la continuidad de la banda al mismo tiempo que despide a uno de sus colaboradores más queridos. La banda continúa además de gira este verano y otoño, con paradas confirmadas en Festival Noroeste (A Coruña, 8 de agosto), Fiestas de Gijón (7 de agosto) y dos noches en el Regent’s Park Open Air Theatre de Londres (22 y 23 de septiembre), justo después de la publicación del disco.

Este anuncio llega, además, apenas unas semanas después de que la banda tuviera que aplazar un concierto en Filadelfia por un accidente de tráfico sufrido por Ian McCulloch, que le dejó comprensiblemente conmocionado según el comunicado oficial de entonces. El cantante se recuperó a tiempo para ofrecer un multitudinario concierto de regreso a casa en Anfield, como teloneros de My Chemical Romance, a finales de junio. Que Apples For Isaac llegue justo después de ese episodio, y en pleno duelo por Clem Burke, refuerza la sensación de que este disco es, para la banda, tanto una reafirmación de vitalidad como un ajuste de cuentas con la propia mortalidad.

▶ Apples For Isaac — Echo & The Bunnymen | 18 de septiembre de 2026 | BMG

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