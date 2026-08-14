El pasado miércoles 12 de agosto, España vivió el primer eclipse solar total visible desde la península desde 1905. La sombra de la Luna cruzó el país de noroeste a sureste al atardecer, y mientras medio país miraba al cielo con gafas homologadas, el otro medio parece que tiró de Spotify. Según los datos que ha compartido la propia plataforma, las reproducciones de canciones relacionadas con el Sol, los eclipses y el espacio se dispararon en España durante la jornada, muy por encima de su media habitual.

A la cabeza del fenómeno, sin sorpresas, “Eclipse” (Pink Floyd), la canción que cierra The Dark Side of the Moon, con un crecimiento del 969% respecto a su media de escuchas. Le siguen de lejos “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler y “Day One (Interstellar Theme)” de Hans Zimmer, pero la lista completa deja varias curiosidades interesantes para quien siga la música más allá del titular.

El “top 10” de Spotify España durante el eclipse

Estas son las diez canciones que más crecieron en reproducciones en Spotify España el 12 de agosto respecto a su media habitual, según los datos facilitados por la plataforma:

+969% — “Eclipse”, de Pink Floyd

+227% — “Total Eclipse of the Heart”, de Bonnie Tyler

+105% — “Day One (Interstellar Theme)”, de Hans Zimmer

+92% — “Black Hole Sun”, de Soundgarden

+85% — “Cornfield Chase”, de Hans Zimmer

+47% — “estrella fugaz”, de Beéle

+46% — “Veridis Quo”, de Daft Punk

+29% — “Island in the Sun”, de Weezer

+29% — “My Moon My Man”, de Feist

+27% — “Here Comes the Sun”, de The Beatles

Spotify también señala que varias canciones de The Dark Side of the Moon registraron subidas durante la jornada, no solo “Eclipse”. Tiene sentido: es el álbum de Pink Floyd construido enteramente alrededor de la idea de un eclipse, desde “Time” hasta la propia pista final, y el 12 de agosto funcionó como excusa perfecta para escucharlo del tirón.

¿Por qué estas canciones y no otras?

Pink Floyd llevan meses de actualidad en España más allá del eclipse. La banda británica publicó en junio la recopilación “8-Tracks”, un repaso a su etapa dorada de 1971 a 1979, y en mayo despedían a Dick Parry, el saxofonista que puso voz instrumental a “The Dark Side of the Moon” y falleció a los 83 años. Que “Eclipse” haya sido la canción que más ha crecido durante el fenómeno astronómico del año no es casualidad: pocos discos han quedado tan ligados en el imaginario colectivo a la idea de la luz apagándose y volviendo a encenderse.

El segundo puesto es puro pop de estadio ochentero. “Total Eclipse of the Heart”, de Bonnie Tyler, es literalmente la canción que su título promete, así que su repunte del 227% tampoco necesita mucha explicación: cuando el algoritmo de las playlists de usuario busca “eclipse”, esta es una de las primeras en aparecer.

Más interesante es el caso de Soundgarden. “Black Hole Sun” creció un 92% justo en un momento en el que la banda de Seattle vuelve a estar en boca de todos: hace apenas un par de semanas, el batería Matt Cameron confirmó que el disco final de la banda con las voces de Chris Cornell ya está en fase de mezcla, tras años de rumores. La coincidencia entre el eclipse y ese anuncio pudo haber empujado el interés por el catálogo del grupo más allá de la propia canción.

“Veridis Quo”, de Daft Punk, completa el lote de curiosidades. El tema de Discovery (2001) no tiene nada que ver literalmente con eclipses, pero su videoclip está ambientado en un concierto lunar, lo que probablemente explica su presencia en la lista. El dúo francés también sigue de actualidad este verano: Thomas Bangalter descartó hace unas semanas cualquier reunión de Daft Punk para tocar en directo, en una entrevista coincidiendo con el lanzamiento de su álbum en solitario “Mirage – Ballet For 16 Dancers”.

Cierran el ranking dos clásicos con el Sol en el título (“Island in the Sun”, de Weezer, y “Here Comes the Sun”, de The Beatles) y dos rarezas más personales: “My Moon My Man”, de Feist, y “estrella fugaz”, el single del artista urbano español Beéle, que demuestra que el tirón del eclipse no se quedó solo en el rock clásico anglosajón, sino que también alcanzó al pop y al urbano en español.

“Eclipse”, la palabra más usada en las playlists del 12 de agosto

Más allá de las canciones concretas, el dato que mejor retrata el fenómeno tiene que ver con el comportamiento de los propios usuarios. Según Spotify, “eclipse” fue la palabra más utilizada en los títulos de las playlists creadas por usuarios españoles el 12 de agosto, con miles de listas bautizadas con variaciones como “eclipse”, “total eclipse” o “eclipse solar”. No es solo un dato curioso de streaming: es una prueba de cómo la música actúa como banda sonora improvisada de un acontecimiento colectivo, algo que ya se ha visto antes con otros fenómenos naturales o culturales masivos.

El eclipse del 12 de agosto no era un fenómeno cualquiera: fue el primero visible como total desde la España peninsular desde hace más de un siglo, con una franja de totalidad que entró por Galicia y salió por Baleares. El próximo no llegará hasta 2027, y esta vez solo será visible como total desde el extremo sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. Así que, si esta tarde de agosto se ha quedado grabada en la memoria de muchos gracias a la corona solar, para bastantes miles de personas también quedará asociada a estas diez canciones sonando de fondo.

¿Cuál de estas diez añadiste tú a tu playlist del eclipse?

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