Ed O’Brien renace con “Blue Morpho”, un álbum íntimo y transformador que convierte la oscuridad en un nuevo comienzo

Ed O’Brien abre una nueva etapa con Blue Morpho, su segundo disco en solitario y el primero firmado con su propio nombre. El guitarrista de Radiohead presenta un trabajo profundamente personal, nacido —según él mismo— de “uno de los periodos más desafiantes” de su vida. Tras su debut Earth bajo el alias EOB, este nuevo álbum supone un giro emocional y creativo, guiado por la idea del poeta Wendell Berry: “Para conocer la oscuridad, ve hacia la oscuridad”. Esa frase se convirtió en brújula y motor de un proceso que lo llevó a reconstruirse desde dentro.

El disco, producido por Paul Epworth, mezcla psicodelia hipnótica, folk atmosférico y ecos de trip‑hop, con guitarras radiantes y una calma luminosa que atraviesa sus siete canciones. O’Brien compuso gran parte del material mientras lidiaba con una depresión profunda en 2020, refugiándose en su estudio de Londres y en rituales diarios de respiración y exposición al frío inspirados por Wim Hof. De ese proceso surgió un sonido que él mismo describe como un renacer, una forma de “empezar de nuevo”.

El primer adelanto es “Blue Morpho”, una pieza expansiva que combina cuerdas cinematográficas, flautas aportadas por Shabaka Hutchings y grabaciones de pájaros que refuerzan su conexión con la naturaleza. El álbum se grabó entre Gales y Londres, con aportaciones del compositor Tõnu Kõrvits, la Tallinn Chamber Orchestra y la participación de figuras como Flood en la secuenciación y Ben Baptie en la mezcla. Además, el lanzamiento irá acompañado de un cortometraje, Blue Morpho: The Three Act Play, estrenado en SXSW.

El disco llega en un momento de actividad renovada para O’Brien, que también ha adelantado planes para que Radiohead vuelva a girar en 2027 con un formato muy concreto: “Cada año haremos un continente distinto, 20 conciertos, no más y no menos”. Mientras tanto, Blue Morpho se presenta como un mapa emocional de alguien que decidió atravesar la oscuridad para salir transformado al otro lado.

Ed O’Brien, una trayectoria que pasó de la sombra al centro creativo sin perder la esencia

Desde los años 90, Ed O’Brien ha sido una pieza fundamental en el sonido de Radiohead, aportando texturas, atmósferas y un enfoque experimental que ayudó a definir discos como OK Computer, Kid A o In Rainbows. Aunque siempre fue considerado el miembro más discreto, su debut en solitario Earth (2020) reveló una voz artística propia, abierta a la electrónica, el folk y la experimentación rítmica. Su trabajo ha destacado por la sensibilidad ambiental, el uso creativo de efectos y una visión musical que combina espiritualidad y exploración sonora. Con Blue Morpho, O’Brien consolida su identidad fuera de Radiohead, mostrando una madurez emocional y un lenguaje musical que lo sitúan como un creador completo, capaz de transformar crisis personales en obras de belleza expansiva.

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