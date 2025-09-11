Ed Sheeran aún no ha lanzado «Play» y ya tiene listo su próximo álbum gemelo

Ed Sheeran no se detiene. Este viernes 12 de septiembre publica Play, su nuevo álbum de estudio, pero ya ha confirmado que Rewind, su siguiente trabajo, está prácticamente terminado. Según declaraciones recogidas por el diario británico The Sun, Rewind está “a dos meses de estar completamente listo” y podría ver la luz en los próximos 18 meses.

Ambos discos fueron concebidos simultáneamente, aunque Play tomó la delantera por su energía y enfoque cultural. Mientras Play se inspira en la cultura india —fue finalizado en Goa y refleja una etapa de exploración y alegría tras un periodo oscuro en la vida del artista—, Rewind se inclina hacia la nostalgia. Sheeran los describe como “álbumes gemelos que se desviaron en direcciones distintas”.

Play incluye los sencillos A Little More, Azizam, Old Phone y Sapphire, y marca un giro exploratorio en su sonido. El artista ha explicado que cada canción tiene un propósito claro, alejándose de la fórmula de “solo éxitos” para construir una narrativa más cohesionada.

Además, Sheeran ha revelado planes para cuatro futuros discos: Pause, Fast Forward, Rewind y Stop, además de un álbum póstumo titulado Eject, cuya selección de temas quedará en manos de su esposa.

Como parte de esta nueva etapa, el británico ha anunciado una gira por Reino Unido y Europa este invierno, con paradas confirmadas en Manchester y Dublín. También planea mudarse temporalmente a Estados Unidos junto a su familia para facilitar la logística de sus próximos conciertos.

Con esta avalancha creativa, Ed Sheeran reafirma su lugar como uno de los artistas más prolíficos y versátiles del pop contemporáneo.

Ed Sheeran: del chico de Halifax al fenómeno global del pop

Ed Sheeran, nacido en Halifax en 1991, comenzó su carrera musical desde muy joven, escribiendo canciones a los 11 años y lanzando sus primeros EPs de forma independiente. Su gran salto llegó en 2011 con +, un debut que lo posicionó como una de las voces más prometedoras del Reino Unido gracias a temas como The A Team. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico: x (2014) lo consolidó internacionalmente con éxitos como Thinking Out Loud, mientras que ÷ (2017) rompió récords de ventas y lo convirtió en un fenómeno global con himnos como Shape of You y Castle on the Hill. Su estilo, que fusiona pop, folk y R&B, ha evolucionado sin perder su sello personal: letras íntimas, melodías pegajosas y una autenticidad que conecta con millones.

La discografía de Sheeran refleja tanto su versatilidad como su ambición artística. Tras ÷, lanzó No.6 Collaborations Project (2019), un álbum repleto de colaboraciones con artistas como Justin Bieber y Khalid, seguido por = (2021), – (2023) y Autumn Variations (2023), donde exploró temas más introspectivos. En 2025, presenta Play, un disco influenciado por la cultura india, y ya tiene casi listo Rewind, su “álbum gemelo” centrado en la nostalgia. Además, ha anunciado futuros proyectos como Pause, Fast Forward, Stop y un álbum póstumo titulado Eject. Con cada lanzamiento, Ed Sheeran demuestra que su talento no tiene techo y que su capacidad para reinventarse lo mantiene en la cima del pop contemporáneo.

