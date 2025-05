Ed Sheeran desata la emoción con «Play» y su nuevo single «Old Phone»

El cantautor británico Ed Sheeran ha vuelto a encender la chispa entre sus fans con el anuncio de su octavo álbum de estudio, Play, que verá la luz el 12 de septiembre de 2025. Este nuevo trabajo, descrito por el propio artista como una “montaña rusa de emociones”, marca el inicio de una nueva saga musical tras el cierre de su exitosa etapa matemática. Grabado durante su gira internacional en diversos rincones del mundo y finalizado en Goa, India, Play promete ser un viaje sonoro vibrante, lleno de color y exploración cultural. Según Sheeran, el disco es una respuesta al periodo más oscuro de su vida, transformado en una celebración de la alegría y la diversidad musical, con influencias que van desde ritmos persas hasta toques country.

El single adelanto, Old Phone, se caracteriza por su emotiva carga lírica y su estilo acústico introspectivo. La canción, que Sheeran interpretó en un bar de Nashville junto a Noah Kahan, reflexiona sobre la memoria y el paso del tiempo, inspirada en un viejo teléfono que el artista no usaba desde 2015. En el estribillo, canta: “Conversaciones con mis amigos muertos / Mensajes de todas mis ex / Creo que esto era mejor dejarlo / Allí, en el pasado, donde pertenece”. Este tema, descrito como una “cápsula del tiempo” por el propio Sheeran, ha sido acompañado por un despliegue promocional que incluye una foto nostálgica con Taylor Swift de hace una década.

Play también incluye Azizam, el primer single lanzado el 4 de abril, un canto romántico inspirado en la esposa de Sheeran, Cherry Seaborn, con influencias persas que muestran su versatilidad. Los fans están expectantes ante la promesa del artista de lanzar canciones cada dos o tres semanas hasta el estreno del álbum, lo que asegura un goteo constante de nueva música. Con Play, Ed Sheeran no solo regresa al pop vibrante que lo catapultó a la fama, sino que también demuestra su evolución como artista y ser humano, celebrando la vida, el amor y la música.

La trayectoria imparable de Ed Sheeran

Ed Sheeran, nacido en Halifax, Reino Unido, en 1991, es uno de los artistas más influyentes del pop contemporáneo. Su carrera despegó con el lanzamiento de + (Plus) en 2011, un álbum que, con éxitos como The A Team y Lego House, lo consolidó como una promesa del pop-folk. Le siguieron × (Multiply) (2014), con hits como Sing y Thinking Out Loud, y ÷ (Divide) (2017), que arrasó con Shape of You y Perfect. Su saga matemática continuó con = (Equals) (2021) y – (Subtract) (2023), este último un regreso a sus raíces acústicas, mientras que Autumn Variations (2023) exploró un enfoque más conceptual.

Con más de 200 millones de discos vendidos, Sheeran ha ganado cuatro premios Grammy y ha colaborado con artistas como Elton John, Taylor Swift y Justin Bieber. Su nuevo proyecto, Play (2025), inaugura la saga Cassette, prometiendo un retorno al pop vibrante que lo convirtió en un ícono global. Su versatilidad, letras sinceras y habilidad para conectar con el público lo mantienen en la cima.

