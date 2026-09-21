Ed Sheeran ha roto por fin su silencio, y lo ha hecho sobre el escenario. En su primer concierto desde que estallara la crisis por la salida de Macklemore de su gira, el cantante ha admitido “errores” y se ha disculpado ante el público, visiblemente afectado.

“Estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo”

Sheeran actuó el sábado en solitario en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, sin ninguno de sus teloneros ni de su banda de acompañamiento, que había abandonado la gira en solidaridad con Macklemore días antes. Nada más salir a escena, se dirigió directamente al público: «he tenido que tomar decisiones difíciles, y estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo», dijo, unas palabras que pronunció visiblemente emocionado, según recoge ITV News. Es una admisión significativa, aunque Sheeran no llegó a precisar en ningún momento a qué errores concretos se refería, ni si apartar a Macklemore de la gira fue uno de ellos. De hecho, mantuvo la misma versión que ya había dado antes: la decisión fue de la promotora, no suya, aunque reconoció que había intentado mediar entre la promotora, los propietarios de los recintos y los activistas sin conseguir cambiar el resultado. Fue un momento de tensión visible desde el principio: el propio Sheeran reconoció durante el concierto que no tenía del todo claro cómo iba a reaccionar el público esa noche, algo poco habitual en un artista con su nivel de experiencia sobre los escenarios y que da una idea de la magnitud real de la crisis que atraviesa la gira.

Una postura sobre Gaza más explícita que nunca

Sheeran también quiso aclarar, dijo, si el concierto de esa noche implicaba una toma de postura sobre el conflicto. Explicó que nunca ha querido ser un comentarista político, porque prefiere que su música y sus conciertos hablen de unidad y no de división, pero que la polémica de esta semana le ha colocado en medio de un debate muy complejo. Sobre los hechos del 7 de octubre de 2023, fue tajante: lo ocurrido en el festival Nova «fue horrible y agravó siglos de dolor judío», según recoge NME. Sobre Gaza, empleó un lenguaje que hasta ahora no había usado en público: la situación allí es, dijo, «catastrófica, injustificada y desproporcionada», según recogió Fox News, añadiendo que se siente roto por la escala de la devastación y la pérdida de vidas civiles, incluidas las de niños. Es la primera vez que Sheeran emplea con tanta claridad palabras como “catastrófica” o “desproporcionada” para describir la situación en Gaza, un giro notable respecto al tono mucho más cauto que había mantenido durante toda la semana anterior, cuando insistía en mantenerse al margen de cualquier posicionamiento político.

Entradas más baratas y protestas a las puertas

El concierto se celebró en un ambiente marcado por la propia polémica: varios manifestantes propalestinos se concentraron con banderas a las puertas del recinto, y los precios de las entradas para esta etapa de la gira, antes entre las más caras del sector, habían caído hasta los 32 dólares en algunos casos, con varios fans consiguiendo incluso reembolsos. La caída de precios contrasta con lo que había sido, hasta ahora, una de las giras más rentables de la historia reciente del pop, lo que da una idea de hasta qué punto la polémica ha afectado también al terreno puramente comercial del tour, más allá del impacto de imagen para el propio artista. Sheeran, según recoge Yahoo, se mostró además profundamente preocupado por la posibilidad de que los recintos empiecen a exigir la “preaprobación” de contenidos o artistas antes de un concierto, una idea que fue recibida con aplausos del público presente, en lo que fue uno de los momentos de mayor conexión entre el artista y sus seguidores durante toda la noche. El cantante añadió que ya está hablando con gente de distintos sectores para encontrar la manera de contribuir a las víctimas de este conflicto, admitiendo abiertamente que todavía tiene mucho que aprender sobre la situación. El resto de las fechas de la gira, repartidas entre Norteamérica y Sudamérica, siguen su curso por ahora sin cambios anunciados, aunque la atención mediática sobre cada nueva parada del tour se ha multiplicado desde que estalló la polémica hace poco más de una semana.

Puedes leer aquí toda la crisis que llevó hasta este punto, con la salida de Macklemore de la gira y la marcha de sus teloneros en solidaridad, y también la donación de un millón de dólares con la que Macklemore respondió a su despido, igualada después por Kraft y por el propio Sheeran hasta sumar cinco millones entre los tres.

¿Te parece suficiente esta disculpa de Sheeran, o crees que sigue sin responder a la pregunta central de por qué se apartó a Macklemore de la gira?

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