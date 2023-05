Ed Sheeran gana el juicio por derechos de autor contra los herederos de Marvin Gaye

El cantautor británico Ed Sheeran ha salido victorioso de un largo proceso judicial que lo enfrentaba a los herederos de Ed Townsend, coautor de la mítica Let’s Get It On de Marvin Gaye. Los demandantes acusaban a Sheeran de haber plagiado la melodía, la armonía y el ritmo de la canción de Gaye para su exitoso tema Thinking Out Loud, que le valió su primer Grammy en 2014. Sin embargo, un jurado de Nueva York ha dictaminado que Sheeran no incurrió en una infracción deliberada de los derechos de autor y que creó su canción de forma original.

Sheeran se defiende con su guitarra y su voz en la corte

Sheeran, que había amenazado con retirarse de la música si perdía el caso, se mostró aliviado y satisfecho con el veredicto. Durante el juicio, que duró más de una semana, el artista se subió al estrado para defender su inocencia y demostrar que la progresión de acordes y el ritmo que usó son elementos comunes en muchas otras canciones. Incluso llegó a tocar la guitarra y cantar en la corte para ilustrar su argumento. Sheeran también declaró que se inspiró en el músico irlandés Van Morrison y que tenía una familiaridad superficial con la canción de Gaye.

Un momento dramático en el juicio

El juicio tuvo un momento dramático cuando Kathryn Townsend Griffin, la hija del fallecido Ed Townsend, sufrió una emergencia médica y tuvo que ser trasladada al hospital. El juicio se reanudó después de un breve receso, pero los familiares de Townsend Griffin no estuvieron presentes.

Otros casos similares

Este es el segundo caso por derechos de autor que gana Sheeran en un año. En abril de 2022, se libró de una demanda similar por su canción Shape Of You . Por su parte, los herederos de Gaye ya habían ganado un juicio en 2015 contra Robin Thicke y Pharrell Williams por copiar Got to Give It Up en su tema Blurred Lines.

Nuevos proyectos musicales

Sheeran no ha dejado que estos problemas legales le impidan seguir haciendo música. El mismo día del veredicto ha salido a la venta su nuevo álbum – (Subtract).

Y vosotros, ¿qué opináis? ¿Se parecen demasiado ambas canciones o son simplemente son dos grandes temas del soul?