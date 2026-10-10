A Ed Sheeran le quedan las últimas fechas de la Loop Tour en Estados Unidos y, por fin, tiene a alguien que le abra los conciertos. Isaac Slade, que fue la voz de The Fray hasta 2022, y Brooks Rosser, concursante de American Idol, son los nuevos teloneros de una gira que se quedó sin ellos después de que Macklemore fuera apartado por reclamar un «Free Palestine» sobre el escenario. Ambos estarán este sábado 10 de octubre en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

Slade lo confirmó en Instagram. Además de Indianápolis, abrirá las fechas de Charlotte (17 de octubre), Arlington (24 de octubre) y Tampa (7 de noviembre), y ya había hecho una prueba en Atlanta el 3 de octubre. Rosser solo tiene confirmada Indianápolis. Para las fechas que quedan en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y México no hay todavía ningún telonero anunciado.

Los nuevos teloneros de Ed Sheeran y la gira que dejaron vacía

Primero salió Macklemore, tras las críticas del dueño del Gillette Stadium, Robert Kraft, que calificó su discurso de ofensivo para la comunidad judía. Después, como os contamos en su momento, se fueron los demás teloneros y hasta la banda del propio Sheeran, en solidaridad con el rapero. Desde entonces, de Massive Attack a Hayley Williams, Lorde o Billy Bragg, la lista de músicos que han tomado partido por Macklemore no ha dejado de crecer.

El rapero, mientras tanto, ha convertido la expulsión en capital propio. Donó el millón de dólares que había ganado en la gira a seis organizaciones que trabajan con la población palestina y anunció una Free Palestine Tour que ya ha agotado las entradas. Sheeran, por su parte, volvió a escena en Filadelfia pidiendo perdón por sus «errores», sin aclarar del todo cuáles.

Contrapuestas, las dos giras cuentan la historia mejor que cualquier comunicado. La de Macklemore se llena sin cabeza de cartel que lo respalde; la de uno de los artistas que más estadios llenan en el mundo ha necesitado tres semanas para encontrar quien le caliente el escenario, y lo ha resuelto con una voz de 2006 y un recién salido de la televisión. Lo que ha cambiado es quién quiere salir en la foto con Sheeran, y eso pesa más en el pop que cualquier cifra de taquilla.

En el caso de Slade hay además cierta ironía. “How to Save a Life”, el éxito que puso a The Fray en todas las radios en 2006, se convirtió en el himno de una generación de series de hospital; veinte años después, su autor llega a una gira para sacarla de urgencias.

Ed Sheeran, de los micros abiertos a los estadios

Nacido en Halifax en 1991 y criado en Framlingham (Suffolk), Sheeran se fogueó en micros abiertos de Londres antes de que su debut, + (2011), lo colocara en el número uno británico con “The A Team”. Con x (2014) y ÷ (2017), el de “Shape of You”, se convirtió en la mayor máquina de vender entradas de su década, y la serie de discos con símbolos matemáticos se cerró con = (2021) y – (2023). En 2025 publicó Play, y este año ha cantado con U2 en “Yours Eternally”, colaboración en la que, según Bono, prefirió no meterse en política. Esa frase ha envejecido mal en apenas unos meses: la Loop Tour lleva un mes demostrando que en un estadio no hay sitio para la neutralidad.

▶ Loop Tour — Ed Sheeran | Teloneros desde el 10 de octubre de 2026 | Isaac Slade y Brooks Rosser

¿Os habríais subido vosotros al escenario de Ed Sheeran estas semanas?

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