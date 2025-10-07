Ed Sheeran se graba sin cortes en las calles de Nueva York: llega “One Shot”

Ed Sheeran vuelve a sorprender con un proyecto que mezcla música, cine y espontaneidad: One Shot With Ed Sheeran, un especial para Netflix que se estrenará el próximo 21 de noviembre. Dirigido por el multipremiado Philip Barantini (Adolescence, Boiling Point), el filme se grabará en una sola toma continua, siguiendo al artista británico mientras interpreta sus grandes éxitos por las calles de Nueva York. Desde aceras abarrotadas hasta vagones de metro, el recorrido se convierte en una experiencia inmersiva que busca capturar la energía urbana y la conexión directa con sus fans.

Según NME y Uproxx, el concepto de One Shot no solo es técnico, sino emocional: sin cortes ni ediciones, el espectador acompaña a Sheeran en tiempo real, en una tarde neoyorquina que promete momentos íntimos, espontáneos y visualmente vibrantes. El repertorio incluirá clásicos como Shape of You, Perfect y Bad Habits, además de temas recientes de su octavo álbum Play, como A Little More, Azizam, Old Phone y Sapphire.

El proyecto también coincide con una intensa agenda del artista: gira europea en invierno, participación en el iHeartRadio Jingle Ball Tour y el anuncio de que Rewind —grabado en paralelo con Play— está casi listo. Además, Sheeran ha revelado planes para un álbum póstumo titulado Eject, lo que demuestra su visión a largo plazo y su obsesión por dejar huella incluso más allá de su tiempo.

De cantautor callejero a fenómeno global: la evolución de Ed Sheeran

La carrera de Ed Sheeran es un ejemplo de perseverancia y talento que se transforma en éxito global. Comenzó en 2005 con EPs autoeditados como The Orange Room y Want Some?, donde ya mostraba su habilidad para combinar folk acústico con letras íntimas. Su salto definitivo llegó en 2011 con + (pronunciado “plus”), su primer álbum bajo Atlantic Records, que incluía el sencillo The A Team, nominado al Grammy y certificado multiplatino en varios países. A este debut le siguieron x (“multiply”) en 2014 y ÷ (“divide”) en 2017, ambos con enorme impacto comercial y crítico. x lo consolidó como estrella internacional con temas como Thinking Out Loud, mientras que ÷ rompió récords con Shape of You, una de las canciones más reproducidas de la historia.

En 2019, Sheeran se desmarcó de sus discos matemáticos con No.6 Collaborations Project, un álbum repleto de colaboraciones con artistas como Justin Bieber, Camila Cabello y Travis Scott, que mostró su versatilidad y ambición pop. Luego vinieron =, en 2021, y Subtract en 2023, este último con un tono más introspectivo y melancólico. En 2025, lanzó Play, el primero de una nueva serie conceptual que incluye los futuros Pause, Fast Forward, Rewind y Stop. Su capacidad para reinventarse, mantener relevancia y conectar con audiencias diversas lo convierte en uno de los artistas más influyentes de su generación. Y ahora, con One Shot, Sheeran no solo canta: camina, improvisa y se funde con la ciudad, demostrando que su música sigue evolucionando sin perder autenticidad.

