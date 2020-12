Eddie Vedder, cantante, guitarrista y líder de Pearl Jam, ha lanzado un EP que incluye sus nuevas canciones Matter of Time y Say Hi, que presentó en un evento benéfico a favor de la fundación fundada por él y su esposa a mediados de noviembre. Para hacer el paquete más redondo, incluye además versiones acústicas de temas de Pearl Jam y de Growing Up de Bruce Springsteen.

Recordemos que Pearl Jam volvió a lanzar un disco este marzo, Gigaton, siete años después de su último álbum de estudio, Lightning Bolt. Este EP tampoco es la primera aventura en solitario de Vedder, aunque hace ya la friolera de nueve años de su último álbum en solitario, Ukulele Songs.

Podéis escucharlo en Spotify o a través de Apple Music a continuación: