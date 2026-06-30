Edie Brickell ha confirmado, junto a Matt Chamberlain, Kaveh Rastegar y Mason Stoops, el álbum debut homónimo de su nuevo proyecto conjunto, World Famous Pets. El disco llegará el 25 de septiembre vía Shuffle Records, y viene acompañado de «I Guess It’s You», el segundo adelanto que el cuarteto comparte tras «Maybe Somehow».
Un encuentro que llevaba más de 35 años gestándose
Brickell y Chamberlain ya tocaron y grabaron juntos hace más de tres décadas, cuando Edie Brickell & New Bohemians publicaron su segundo álbum, Ghost of a Dog. La chispa se reavivó mientras ambos giraban de nuevo juntos como parte del Quiet Celebration Tour de Paul Simon: fue entonces cuando Chamberlain propuso encerrarse seis días en el estudio junto a Rastegar y Stoops, sin más plan que tocar y ver qué pasaba. De esa sesión improvisada nació World Famous Pets.
De la improvisación a la canción
El espíritu del proyecto es deliberadamente fluido: nada está fijado de antemano. Brickell lo resume así sobre Chamberlain: «Años pasan, y es como si no hubiera transcurrido el tiempo, y retomas donde lo dejaste». Sobre el origen de «I Guess It’s You» añade: «Esta canción salió rodando directamente del rasgueo de guitarra de Mason Stoops, como una extraña familiar».
El nuevo single es un tema folk-pop de tono emotivo, con la guitarra siempre cambiante de Stoops marcando el pulso sin nunca quitarle protagonismo a la voz de Brickell.
Un cuarteto de currículums imposibles
Pocas formaciones reúnen tanta trayectoria de sesión. Matt Chamberlain ha grabado y girado con nombres como David Bowie, Fiona Apple, Soundgarden, Joni Mitchell, Bob Dylan, Pearl Jam o Elton John, además de trabajar en bandas sonoras junto a Hans Zimmer. Kaveh Rastegar, bajista dos veces nominado al Grammy y miembro fundador de Kneebody, ha colaborado con John Legend, Sting, Bruce Springsteen y Beck, entre otros. Mason Stoops, guitarrista de Jackson Browne desde los 27 años, ha tocado con Mumford & Sons, James Taylor y Lizzy McAlpine, y ha producido para Role Model y Sombr.
El propio Stoops forma parte de ese entorno creativo que ya hemos seguido de cerca en CrazyMinds a través de Marcus Mumford, y la idea de reunir a músicos de sesión de primer nivel bajo un nombre común no es nueva: hace apenas unos meses repasábamos un caso parecido con Murmurs, el supergrupo de Butler, Blake y Grant.
Tracklist y gira de presentación
El álbum, autoproducido y con composiciones firmadas por los cuatro miembros, incluye doce canciones: «Hadna Been You», «Bleeding In The Dark», «Happened So Fast», «Propaganda», «Next», «Truly», «I Guess It’s You», «I Will Say No», «Maybe Somehow», «Connected», «Real» y «Never Want To Leave You».
World Famous Pets también ha confirmado una gira de presentación por Estados Unidos, con paradas en The Basement East (Nashville, 23 de septiembre), Asheville Music Hall (25 de septiembre), Bourbon & Beyond Festival (27 de septiembre), Kessler Theater (Dallas, 6 de octubre), Austin City Limits Music Festival (9 de octubre), The Troubadour (Los Ángeles, 12 de octubre) y Bimbo’s (San Francisco, 15 de octubre). Las entradas para los conciertos en sala salen a la venta el miércoles 1 de julio a las 10:00 (hora local).
▶ «World Famous Pets» — World Famous Pets | 25 de septiembre de 2026 | Shuffle Records
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