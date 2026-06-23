Editors anuncian «Surface, Echo & Sound»: el regreso acústico que empezó en el disco en solitario de Tom Smith

Editors anuncian Surface, Echo & Sound, su octavo álbum de estudio, para el 30 de octubre de 2026 a través de Play It Again Sam. El anuncio llega acompañado de «The Rush», segundo single del álbum tras «Call It In». Con esta doble noticia, la banda de Birmingham deja claro el argumento de su nuevo capítulo: después de EBM (2022), el experimento electrónico construido junto a Benjamin John Power (Blanck Mass), Editors han tomado la dirección contraria. Surface, Echo & Sound apuesta por el sonido acústico y directo con el que comenzaron hace dos décadas.

De Blanck Mass a la mandolina: lo que EBM le enseñó a Editors sobre sus propios límites

«The Rush» es la prueba más concreta del giro: una canción con mandolina en la instrumentación, construida sobre la imagen de dos personas en un bar conversando sobre los altibajos de la vida. Tom Smith la describe como un intento de reflejar la búsqueda de consuelo en las personas cercanas, un tema que, según el vocalista, recorre el disco de principio a fin.

La distancia entre esa mandolina y los sintetizadores de EBM no es accidental. Cuando Editors se reunieron en el verano de 2025 para trabajar en el sucesor de aquel álbum, tomaron una decisión que no habían tomado en décadas: dejar de lado el estudio como punto de partida y volver a sentarse en círculo en un local de ensayo, como en Stafford a principios de los dos mil. El detonante fue el trabajo en solitario de Tom Smith, There Is Nothing in the Dark That Isn’t There in the Light, que había desarrollado un enfoque acústico y despojado de capas. Smith llevó una selección de esas canciones al grupo para tocarlas juntos, probando direcciones distintas sin la presión de un resultado predeterminado. De ese proceso nació Surface, Echo & Sound: no como una reacción a EBM, sino como su consecuencia lógica.

Esa intimidad recuperada tiene su mejor argumento en «The Rush»: folk contenido, mandolina, dos personas y una barra de bar. Un sonido que no podría haber salido de las sesiones con Blanck Mass, y que probablemente tampoco habría existido sin ellas.

Para quien todavía no tenga entrada para la gira española de enero de 2027, Madrid (La Riviera, 29 de enero) ya está agotada; Valencia (Auditorio Roig Arena, 30 de enero) y Barcelona (Razzmatazz, 31 de enero) aún tienen disponibilidad a través de Last Tour. Aquí están las cinco razones por las que este es un concierto que no te puedes perder.

El tracklist de Surface, Echo & Sound: once canciones para un nuevo capítulo

El álbum contiene once cortes, con «The Hills We Died Upon» cerrando la lista:

Surface, Echo & Sound Call It In The Rush Rescue Shadow Real Happiness Much Love Butterfly Wings Seriously The Hills We Died Upon

Editors: de The Back Room a la mandolina, veinte años de ida y vuelta

Editors debutaron en 2005 con The Back Room, un disco de guitarras afiladas y atmósferas oscuras que les valió una nominación al Mercury Prize y un lugar entre las referencias del post-punk revival británico. An End Has a Start (2007) consolidó esa posición con otra nominación a los Brit Awards, y In This Light and on This Evening (2009) marcó el primer giro radical: producido por Flood, fue un álbum puramente electrónico que debutó número uno en el Reino Unido. Los siguientes discos, The Weight of Your Love (2013), In Dream (2015) y Violence (2018), recuperaron el equilibrio entre rock y electrónica antes de que EBM (2022), la colaboración con Blanck Mass, llevara el experimento hasta sus últimas consecuencias.

Lo que hace relevante la historia de Surface, Echo & Sound es que no surge del agotamiento de aquella dirección, sino de lo que Tom Smith aprendió yendo todavía más lejos en solitario y de lo que descubrió al compartir esas canciones con el resto de la banda. La vuelta al sonido acústico no es nostalgia: es el resultado de haber explorado los extremos y haber encontrado, de camino, que el punto de partida aún tiene cosas que decir. El 30 de octubre confirma si ese argumento se sostiene en once canciones.

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