Eels acaban de confirmar su nuevo álbum, el decimosexto de su carrera: Cookie Happened, previsto para el 16 de octubre a través de E Works/Play It Again Sam. Lo acompañan con el primer adelanto, “Cap In Hand”: una canción narrada por alguien que finalmente decide hacerse cargo de sus propios errores. Treinta años después de Beautiful Freak (1996), Mark Oliver Everett sigue encontrando ángulos nuevos para hablar de lo mismo de siempre (la dificultad de seguir adelante) y esta vez se apoya, sin ironía, en un personaje de Barrio Sésamo.

“Cap In Hand”: una disculpa con la voz cansada (y un chiste sobre discográficas)

El single ya está disponible y, según explica E, busca sonar agotado: «Quería sonar agotado también en esta canción, como alguien que ha hecho un destrozo de su vida pero ya ve su error y trata de enmendarlo con el rabo entre las piernas». La frase llega acompañada de un chiste sobre cómo funcionan las discográficas, que según el propio Everett solo piden una cosa: que las dos primeras canciones suenen derrotadas. “Cap In Hand” cumple ese encargo sin sonar a fórmula: introduce a uno de los personajes recurrentes del disco, alguien que confronta sus errores y trata de hacer las paces con ellos. No hay redención fácil ni epifanía: el tono es, como el resto de la canción, cansado y sincero.

El Monstruo de las Galletas, nuevo filósofo de cabecera de Eels

El título del disco no nace de una metáfora rebuscada sino de Barrio Sésamo. E explica que todo lo que ocurre (alegrías, logros, dificultades) terminará siendo tan irrelevante como si nunca hubiera pasado, y que el filósofo que mejor lo resume es el Monstruo de las Galletas: «Todo esto se olvidará. Pero ¿no es aun así una cosa hermosa que haya sucedido?». Es una idea sencilla dicha por la fuente menos solemne posible, y encaja con la manera en que Eels lleva treinta años trabajando: convertir lo grave en manejable sin quitarle peso. Cookie Happened equilibra esa reflexión con humor y un optimismo cansado, la misma mezcla que sostuvo su disco anterior, Eels Time! (2024).

Doce paradas en el camino hacia hacer las paces con uno mismo

“Clobbered” “Cap In Hand” “All Forgotten” “Bamboozled Again” “Lost and Barking” “Taking Pictures” “New Story” “Congratulations To Me” “One Razzle, One Dazzle” “I’m On Standby” “Dum Dums” “The Way I Was Made”

Eels: treinta años convirtiendo el dolor en canción

Eels debutaron en 1996 con Beautiful Freak y el single “Novocaine for the Soul”, pero fue Electro-Shock Blues (1998) el disco que definió su terreno: un álbum nacido del suicidio de la hermana de Everett y el cáncer terminal de su madre, convertido en una de las piezas más desgarradoras del rock de los noventa. Daisies of the Galaxy (2000) y Blinking Lights and Other Revelations (2005) ampliaron ese mapa hacia el pop orquestal sin perder la herida de fondo. Entre 2009 y 2010, la trilogía Hombre Lobo, End Times y Tomorrow Morning recorrió el deseo, la ruptura y la recuperación como tres actos de la misma obra.

Después llegaron Earth to Dora (2020) y Eels Time! (2024), discos de una banda que ya no necesita demostrar nada y que, precisamente por eso, puede permitirse citar a un muppet sin que suene a broma. Everett lleva tres décadas convirtiendo la pérdida en material de trabajo (de hecho, Judd Apatow prepara actualmente un documental sobre su vida); Cookie Happened no abandona ese terreno, simplemente decide mirarlo con menos urgencia y más cariño.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.