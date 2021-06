Efterklang anuncia “Windflowers”, su sexto disco, con el single “Living Other Lives”.

Efterklang ha anunciado un nuevo álbum, Windflowers, que se publicará el 8 de octubre a través de City Slang. Los daneses han compartido el primer sencillo del álbum y el video que lo acompaña, Living Other Lives, además de confirmar un concierto en directo vía streaming el 27 de junio y las fechas de la gira por Europa a finales de 2021 y principios de 2022.

Sobre el título del disco, nos explican que cada año, cuando llega la primavera, un mar de pequeñas flores florece en el suelo del bosque danés. Son una explosión de color, símbolo de esperanza y cambio, desapareciendo tan rápido como llegaron y exponiendo el ciclo constante de la naturaleza y, precisamente, se les conoce coloquialmente como Windflowers.

Durante más de veinte años, Efterklang ha superado las barreras del pop de cámara experimental, electrónico y emocional. Al anunciar su sexto álbum de estudio, Windflowers, el primero para City Slang, el trío danés formado por Mads Brauer, Rasmus Stolberg y Casper Clausen continúan un viaje creativo que los ha acercado, incluso a medida que sus vidas se separan. Canalizando los motivos de la esperanza y cambiando el nombre que representa la flora, el álbum ve sus muchos años de colaboración y experimentación destilada en algunos de sus momentos melódicos más finos y directos hasta la fecha.

Hablando sobre el primer sencillo Living Other Lives, Casper Clausen comenta que “comenzó siendo una jam en mi estudio de Lisboa durante el confinamiento de la primavera de 2020. Estaba jugando con mi sampler 404 y encontré ese tipo de ritmo que hace que mi cabeza se mueva, puse algunos samples y pude escucharlo para siempre, una buena señal. Así que solo tenia eso en bucle mientras me desplazaba por mi feed de Instagram La letra salió de ese momento; viviendo otras vidas, la imaginación saltando de una vida / imagen a otra, revisando, actualizándome, absolutamente incorpóreo, mientras me desplazo hacia arriba y hacia arriba con el pulgar. Es un mundo fascinante en el que vivimos, tan extrañamente simbiótico y consciente de lo que hacen todos, siento que estoy viviendo múltiples vidas a la vez. Ver a todas estas personas expresarse y cambiarse a sí mismas a lo lejos, por todo el planeta“.

El director del videoclip, Søren Lynggaard Andersen, dice sobre el proceso de realización del video que “visité a Efterklang en el estudio cuando estaban en el proceso de grabar su nuevo álbum. Había llevado esta vieja cámara rusa de 16 mm y ni siquiera estaba seguro de si la cámara realmente funcionaba, pero afortunadamente lo hizo (más o menos). Creo que el video que salió de él es una mirada encantadora y genuina de la banda en el estudio y en la naturaleza de la isla de Møn en el sur de Dinamarca“.

Disfrutémoslo a continuación: