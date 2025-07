Eiko Ishibashi y Jim O’Rourke anuncian el evocador «Pareidolia»

Eiko Ishibashi y Jim O’Rourke, colaboradores habituales, lanzarán su quinto álbum conjunto, Pareidolia, el 29 de agosto de 2025 a través de Drag City. El disco, que recopila improvisaciones de su gira europea de 2023 por Francia, Suiza, Italia e Irlanda, transforma grabaciones en vivo en un collage sonoro experimental. El título, inspirado en la percepción de patrones significativos en lo aleatorio, refleja su enfoque de crear texturas y estructuras únicas a partir de la improvisación. Un adelanto del tema principal, acompañado por un video dirigido por Mark Focus, ya está disponible en plataformas digitales.

El álbum sigue a Antigone de Ishibashi (marzo de 2025) y el trabajo de O’Rourke en la banda sonora de Hands That Bind (2023). Las primeras críticas destacan la química creativa de la dupla, que combina la destreza multiinstrumental de Ishibashi con la visión experimental de O’Rourke. Además, anunciaron actuaciones en vivo, incluyendo un concierto el 2 de agosto en WALL & WALL, Tokio, bajo su proyecto Friday Night Plans. Pareidolia promete ser una experiencia sonora inmersiva que consolida su legado en la vanguardia musical.

Eiko Ishibashi y Jim O’Rourke: Arquitectos de la vanguardia sonora

Eiko Ishibashi y Jim O’Rourke, dos titanes de la música experimental, han forjado una colaboración que redefine los límites del sonido contemporáneo. Ishibashi, compositora y multiinstrumentista japonesa, emergió en la escena con su debut Drifting Devil (2006), combinando jazz, pop y texturas avant-garde. O’Rourke, figura clave del experimentalismo estadounidense, conocido por su trabajo con Sonic Youth y su prolífica carrera en solitario, aporta una visión audaz que abarca desde la improvisación hasta la producción. Juntos, desde su primer álbum colaborativo The Dream My Bones Dream (2018), han creado un universo sonoro que fusiona improvisación, electrónica y narrativas emocionales, consolidándose como una dupla esencial en la vanguardia global.

Su discografía conjunta incluye cinco álbumes, destacando Imitation of Life (2012), Lifetime of a Flower (2022) y el próximo Pareidolia (2025), todos bajo Drag City. Además, Ishibashi ha brillado con discos en solitario como Car and Freezer (2014) y Antigone (2025), mientras que O’Rourke ha contribuido a bandas sonoras como Hands That Bind (2023). Proyectos paralelos, como Friday Night Plans, muestran su versatilidad. Con actuaciones en vivo que destilan intensidad y una estética visual única, Ishibashi y O’Rourke siguen desafiando convenciones, invitando a los oyentes a explorar paisajes sonoros inmersivos e impredecibles.

