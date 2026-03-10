El acuerdo entre Live Nation y el Departamento de Justicia reabre el debate sobre el monopolio del directo en Estados Unidos

El pulso entre Live Nation y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un giro inesperado. Apenas una semana después de que comenzara el juicio por prácticas monopolísticas, ambas partes han llegado a un acuerdo preliminar que, según la información publicada, rompe parte del entramado de poder de la promotora… pero deja intacto su vínculo con Ticketmaster, el punto más polémico del caso.

El pacto, presentado en un tribunal federal de Nueva York, obligaría a Live Nation a desprenderse de acuerdos de exclusividad en 13 recintos, limitaría los contratos exclusivos de Ticketmaster a un máximo de cuatro años y permitiría que plataformas rivales como SeatGeek o Eventbrite puedan listar entradas dentro del propio marketplace de Live Nation. Además, la compañía deberá pagar 280 millones de dólares a los estados que se sumen al acuerdo. Sin embargo, el DOJ no exigirá la separación entre Live Nation y Ticketmaster, una relación que muchos consideran el corazón del problema.

La decisión llega después de que el juez Arun Subramanian desestimara la acusación de monopolio, aunque sí encontró indicios de prácticas anticompetitivas, como presionar a recintos para firmar contratos largos con Ticketmaster o restringir el acceso a artistas que no trabajaran con sus servicios de promoción. El acuerdo aún debe ser aprobado por el juez, que ha citado para comparecer al jefe de antimonopolio del DOJ, Omeed A. Assefi, y al CEO de Live Nation, Michael Rapino.

La reacción no se ha hecho esperar. 25 fiscales generales estatales han mostrado su rechazo frontal al pacto y piden directamente un juicio nulo, argumentando que el acuerdo “no aborda el monopolio en el centro del caso” y que beneficia a Live Nation a costa de los consumidores. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido especialmente contundente: “El acuerdo no soluciona el problema y seguiremos luchando para lograr justicia para todos los perjudicados por el monopolio de Live Nation”.

Desde la industria independiente, las críticas también son duras. Stephen Parker, director ejecutivo de la National Independent Venue Association (NIVA), considera que las medidas no restauran la competencia real y que incluso podrían empeorar la situación al abrir la puerta a plataformas de reventa agresivas. Para muchos recintos pequeños y medianos, el acuerdo no cambia la dinámica de dependencia que llevan denunciando desde hace años.

Por su parte, Rapino defiende que Live Nation nunca ha necesitado la exclusividad para dominar el mercado, sino que su posición se debe a “tener los mejores productos y servicios”. Asegura que están dispuestos a “dar más poder a artistas y recintos” y que seguirán liderando por la calidad de su oferta.

El caso, lejos de cerrarse, parece entrar en una nueva fase. El acuerdo podría aliviar tensiones regulatorias, pero no resuelve la pregunta central: ¿puede existir una competencia real en un mercado donde una sola empresa controla promoción, venta de entradas, recintos y distribución? La respuesta, por ahora, sigue en disputa.

Live Nation, dos décadas marcando el ritmo —y las reglas— del directo global

Desde su fusión con Ticketmaster en 2010, Live Nation se ha convertido en el actor dominante del negocio del directo a nivel mundial. Controla miles de recintos, gestiona giras de los artistas más grandes del planeta y opera la plataforma de venta de entradas más influyente del mercado. Su crecimiento ha ido acompañado de polémicas constantes: acusaciones de abuso de posición dominante, quejas por precios dinámicos, investigaciones por prácticas anticompetitivas y un escrutinio público que alcanzó su punto álgido tras el caos de la venta de entradas de Taylor Swift en 2022. Aun así, la compañía ha mantenido su liderazgo gracias a una estructura integrada que abarca promoción, ticketing y gestión de recintos. El acuerdo actual podría marcar un punto de inflexión, pero también demuestra hasta qué punto su influencia sigue siendo difícil de desmontar.

