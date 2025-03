El adiós de una leyenda: fallece Angie Stone, icono del neo-soul y el hip-hop

El mundo de la música llora la pérdida de Angie Stone, cantante y compositora pionera del hip-hop y el neo-soul, quien falleció el domingo 1 de marzo a los 63 años tras un accidente automovilístico en Alabama. Stone, reconocida por su voz suave y poderosa, dejó un legado imborrable que definió el sonido de toda una generación.

Nacida en 1961 en Columbia, Carolina del Sur, Angie Stone comenzó su carrera musical como miembro del trío de hip-hop femenino The Sequence, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en alcanzar reconocimiento en el género con el éxito Funk You Up. Tras diversos desafíos profesionales, Stone resurgió en los años 90 como una fuerza creativa del neo-soul, debutando como solista con Black Diamond, álbum que incluyó los éxitos No More Rain (In This Cloud) y Everyday.

Su influencia como artista y colaboradora de estrellas como D’Angelo, Erykah Badu y Raphael Saadiq se extendió por décadas. El disco Love Language de 2023 fue su última contribución al mundo de la música. Como ella misma expresó alguna vez: «Canto porque mi alma me lo pide». La comunidad musical seguirá celebrando su monumental obra, un testimonio de resiliencia, pasión y autenticidad.

El eterno brillo de Angie Stone

Desde sus inicios como parte de The Sequence, Angie Stone rompió barreras en el mundo de la música, marcando hitos como la primera mujer en llevar un grupo de hip-hop femenino a las listas de éxitos. Su versatilidad la llevó a colaborar con gigantes como Lenny Kravitz antes de consolidar su nombre en la escena del neo-soul con su debut Black Diamond en 1999.

Con más de diez álbumes de estudio, tres nominaciones a los Grammy y composiciones memorables para artistas como Erykah Badu, su capacidad para combinar ritmos, poesía y autenticidad redefinió la música R&B. Sus éxitos, incluidos No More Rain (In This Cloud) y Wish I Didn’t Miss You, se convirtieron en himnos de una generación.

El neo-soul no sería el mismo sin su toque, y su influencia vive en las nuevas voces que moldean el género. A través de su música, Angie Stone nos enseñó que el alma encuentra su mejor expresión a través de la vulnerabilidad y el arte, dejando un legado que resplandecerá por siempre.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.