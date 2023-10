El alt-pop barroco de Weyes Blood vuelve a Madrid y Barcelona

Hay algo muy reconfortante en explorar todo aquello que nos mueve, nos divide y nos destruye individualmente, en comunidad. Por eso, saber que It’s Not Just Me, It’s Everyone es un alivio. Y nadie lo canta mejor que Natalie Mering, también conocida como Weyes Blood. La autora de uno de los mejores discos del año pasado, And in the Darkness, Hearts Aglow, regresa a nuestro país para balancearnos en ese vaho de alt-pop barroco durante las noches más místicas del año, con temas como God Turn Me Into a Flower, Twin Flame, o las ya clásicas A Lot’s Gonna Change o Andromeda de su aclamado disco de 2019, Titanic Rising.

Tras su paso por Primavera Sound Barcelona 2022, Weyes Blood presentará en Madrid y Barcelona este otoño un repertorio inigualable. El 30 de octubre en La Paqui (SOLD OUT) y el 31 de octubre en Sala Apolo podremos disfrutar de, más que conciertos, ceremonias en las que comprobaremos nuevamente que el porte en escena de Mering transmite toda la densidad y exuberancia que requiere su repertorio.

Encontraréis toda la información y entradas pulsando aquí.