El bebé de Nevermind pierde su última batalla legal contra Nirvana

El juez federal Fernando M. Olguin ha desestimado por segunda vez —y probablemente de forma definitiva— la demanda presentada por Spencer Elden, el hombre que aparece como bebé desnudo en la portada del icónico álbum Nevermind de Nirvana. Elden alegaba que la imagen constituía pornografía infantil y que su uso sin consentimiento le había causado daños emocionales duraderos. Sin embargo, el tribunal concluyó que la fotografía, tomada por Kirk Weddle en 1991, no cumple con los criterios legales para considerarse pornográfica. Según el fallo, la imagen es más comparable a “una foto familiar de un niño desnudo bañándose”.

La demanda, que comenzó en 2021, ya había sido rechazada en 2022 por exceder el plazo legal de presentación. No obstante, fue reactivada en 2023 tras una apelación que argumentaba que cada reedición del álbum —como la del 30º aniversario— constituía una nueva publicación y, por tanto, una nueva lesión legal. A pesar de esto, el juez Olguin reafirmó que la imagen carece de elementos lascivos y que Elden ha capitalizado su fama como el “bebé de Nevermind”, firmando merchandising y recreando la foto en varias ocasiones.

Los abogados de Dave Grohl, Krist Novoselic, el patrimonio de Kurt Cobain, Courtney Love y el fotógrafo Kirk Weddle celebraron el fallo como una victoria contra una “acusación sin fundamento”. Elden aún podría apelar, pero el caso parece haber llegado a su fin. Mientras tanto, Nevermind sigue siendo uno de los discos más influyentes del siglo XX, con más de 30 millones de copias vendidas y una portada que, pese a la controversia, permanece intacta.

De Bleach a In Utero: el legado irrepetible de Nirvana

La historia de Nirvana es breve pero explosiva. Fundada en 1987 por Kurt Cobain y Krist Novoselic en Aberdeen, Washington, la banda debutó con Bleach (1989), un álbum crudo y abrasivo editado por el sello independiente Sub Pop. Aunque pasó desapercibido en su momento, Bleach ya mostraba el estilo visceral de Cobain y la energía punk que definiría al grupo. La incorporación de Dave Grohl en 1990 como baterista marcó un punto de inflexión. Con él, Nirvana firmó con DGC Records y lanzó Nevermind (1991), que catapultó al grunge al mainstream gracias a himnos como Smells Like Teen Spirit, Come as You Are y Lithium. El álbum no solo redefinió el sonido de los 90, sino que convirtió a Cobain en una figura icónica y atormentada.

En 1993, la banda publicó In Utero, producido por Steve Albini, un disco más áspero y experimental que reflejaba el desencanto de Cobain con la fama. Aunque menos comercial que Nevermind, In Utero fue aclamado por la crítica y consolidó a Nirvana como una banda con profundidad artística. Tras la muerte de Kurt Cobain en abril de 1994, el grupo se disolvió, pero su legado ha perdurado. Se han publicado recopilatorios como MTV Unplugged in New York (1994), Incesticide (1992) y With the Lights Out (2004), que ofrecen una mirada íntima a su proceso creativo. Con más de 95 millones de discos vendidos en todo el mundo, Nirvana sigue siendo el símbolo definitivo del grunge y una referencia obligada en la historia del rock alternativo.

