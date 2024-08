El Boss sigue en pie: Bruce Springsteen desmiente planes de retirada

Bruce Springsteen ha desmentido los rumores sobre su posible retirada durante un concierto en el Citizens Bank Park de Filadelfia el pasado 23 de agosto. El legendario músico afirmó que no tiene planes de realizar una “gira de despedida” y que seguirá tocando con la E Street Band. “Llevamos 50 años y no vamos a parar”, declaró Springsteen, añadiendo que no ve el sentido de despedirse de miles de fans que corean su nombre.

Estos comentarios surgen después de que su guitarrista, Steven Van Zandt, insinuara que la banda podría seguir tocando indefinidamente, especialmente en Europa, donde su popularidad sigue creciendo incluso después de tantos años de carrera.

El año pasado, Springsteen tuvo que posponer varias fechas de su gira debido a problemas de salud, pero ha reprogramado los conciertos para 2024. Además, en octubre se estrenará un nuevo documental titulado Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band en Disney+ y Hulu. En 2022, Springsteen lanzó Only The Strong Survive, una colección de versiones de R&B y soul, dos años despues de su vigésimo álbum de estudio, Letter To You, en 2020.